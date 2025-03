Ditaji Kambundji a réalisé un exploit historique vendredi aux Européens d’athlétisme en salle d'Apeldoorn. En 7''67, le record d'Europe, la Bernoise de 22 ans seulement s'est emparée de l'or sur 60 m haies.

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger (Apeldoorn) ATS

C'est surtout dans le sport de compétition que la force mentale joue un rôle décisif. Rester concentrée dans des situations tendues et réaliser les meilleures performances – certains s'y entraînent, d'autres – comme les sœurs Kambundji – y parviennent avec une certaine aisance.

«Rien n'a pu me faire perdre mon calme aujourd'hui», a lâché Ditaji Kambundji à l'heure de l'interview. «J'aime les championnats, ils m'ont toujours poussée». Mais elle n'est désormais plus surmotivée. «Je peux garder le focus et ainsi apporter un certain calme et une certaine sérénité dans la compétition.»

Claudine Müller, son entraîneur technique, évoque elle aussi, entre autres, l'aspect mental. Lorsqu'on lui demande comment elle a ressenti son athlète à l'échauffement, elle répond : «Concentrée, professionnelle, ‘kambundjig’ !».

Florian Clivaz, l'entraîneur principal de Ditaji, à la fois ami et coach de Mujinga Kambundji, a lui aussi quelque chose à dire à ce sujet: «Ditaji est une tête de Kambundji. A 100% !», souligne-t-il. En tant qu'entraîneur, on ne peut qu'espérer que de telles performances se réalisent au moment décisif. «Et avec les soeurs Kambundji, cela arrive très souvent.»

A 2 centièmes du record du monde

«Au début, je n'ai pas du tout réalisé ce que ce temps signifiait», a avoué Ditaji Kambundji. «J'étais simplement contente d'avoir gagné». Après le bronze à Munich en 2022 et et l'argent à Rome en 2024 en plein air, elle est passée à l'or dans l'élite. «C'est magnifique».

Quelle performance exceptionnelle de Ditaji Kambundji hier en finale du 60m haies ! pic.twitter.com/0C8sGZ83By — ATHLÈTES MONDIAUX (@actuathle) March 8, 2025

Et «c'est un temps de dingue», se félicite la jeune femme de 22 ans, «je ne pensais pas que c'était possible». Ses 7''67 ne signifient pas seulement qu'elle a égalé le record d'Europe de Susanna Kallur datant de 2008. La faible différence de deux centièmes par rapport au record du monde est ainsi plus parlante.

Ditaji Kambundji fait bien partie de l'élite mondiale absolue. «Nous sommes la Suisse, mais nous sommes dans l'élite mondiale», souligne-t-elle. «Je me réjouis d'aller en Chine», où se dérouleront les championnats du monde en salle dans deux semaines.

Le côté kamikaze a disparu

Pour une progression de 13 centièmes, plusieurs pièces du puzzle doivent s'assembler: une vitesse de base accrue, plus de force, une technique encore plus précise et la mise en œuvre du potentiel en compétition. Ce qui frappe dans l'évolution de Ditaji Kambundji: elle a perdu le côté kamikaze. Dans ses années juniors, c'était souvent la victoire ou la chute.

«Nous avons construit une stabilité dans la technique, qui est constante», dit Claudine Müller, une entraîneure spécialisée dans le sprint des haies. En règle générale, Ditaji Kambundji se rend deux fois par semaine chez elle à Bâle, sinon elle s'entraîne avec sa sœur et William Reais. Désormais, on peaufine les détails, comme par exemple la position des bras, dit Claudine Müller.

«Ditaji est en pleine santé», explique Florian Clivaz. «En principe, nous étions déjà prêts il y a un an, mais la blessure est arrivée». La hurdleuse s'était en effet blessée à une cuisse lors des championnats de Suisse 2024, après avoir réalisé 12''40 pour remportant l'argent aux championnats d'Europe à Rome. Ensuite, il a fallu s'entraîner de manière alternative. «Aujourd'hui, tout a été parfait: la santé, la forme du jour et la tête de Kambundji.»