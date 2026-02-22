La Bernoise Ditaji Kambundji a égalé le meilleur temps européen de la saison dans la finale du 60 m haies en 7''78 dimanche à Torun. Sa compatriote Annik Kälin s'est également classée deuxième pour sa première compétition de la saison avec un saut en longueur de 6,71 m.

Ditaji Kambundji envoie un avertissement au 60 m haies (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Kambudji n'a été battue que par l'athlète des Bahamas Devynne Charlton, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 7''77. La Grisonne Kälin n'a manqué la limite requise pour les Mondiaux en salle que de quatre centimètres, évènement qui se déroulera également dans la cité polonaise entre le 20 et le 22 mars.