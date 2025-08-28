  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weltklasse Ditaji Kambundji égale son record de Suisse sur 100 m haies

ATS

28.8.2025 - 19:35

Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi. La hurdleuse bernoise (12''40) a pris la 2e place de la finale de la Ligue de diamant derrière la Jamaïcaine Ackera Nugent, en 12''30.

Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi.
Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 19:35

28.08.2025, 19:46

La championne d'Europe du 60 m haies en salle a signé sa meilleure performance de la saison en battant six athlètes ayant couru plus vite qu'elle cette année. Kambundji a ainsi égalé le record de Suisse qui lui avait permis de décrocher l'argent aux Européens de Rome en juin 2024.

«J'en avais encore plus dans les jambes. C'était une très bonne course jusqu'à la 9e haie, mais j'ai tapé la 10e et j'ai dû me battre sur la fin», a commenté l'athlète de 23 ans au micro de la RTS.

Après sa 3e place à Athletissima, ce nouveau podium dans une course très relevée va lui permettre d'aborder les championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) le moral gonflé à bloc. «Cela me donne beaucoup de confiance de battre des filles aussi fortes juste avant les Mondiaux», s'est-elle réjouie.

Joseph seulement 4e

Jason Joseph n'a pas connu autant de succès sur le 110 m haies. Le Bâlois s'est classé 4e en 13''22. Son mauvais départ a compliqué son souhait de battre son record de Suisse (13''07), qu'il a égalé à deux reprises déjà cette saison.

La course a été remportée par le favori américain Cordell Tinch, qui a franchi la ligne sous les 13 secondes (12''92), comme il l'avait fait sous le déluge mercredi dernier à Athletissima (12''98).

Les plus lus

Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Liban : reportage dans un bunker du Hezbollah
Deux adolescentes percutées mortellement par un train
Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump