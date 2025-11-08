Ditaji Kambundji et Simon Ehammer ont été nommés athlètes suisses de l'année par un jury de spécialistes et le public. Ils ont été honorés à Berne lors de la Swiss Athletics Night.

Les Suisses Kambundji et Ehammer honorés lors de la Swiss Athletics Night (image d’archives). IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA ATS

Le choix de Ditaji Kambundji était attendu. La Bernoise de 23 ans a réussi une magnifique saison ponctuée par son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo, assorti d'un record de Suisse porté à 12''24. C'est la première fois qu'elle remporte cette distinction.

Chez les messieurs, Simon Ehammer est un habitué. L'Appenzellois avait déjà été couronné en 2020, 2022 et 2024. Ehammer a obtenu cette année l'argent à l'heptathlon lors des Européens indoor et a gagné la finale de la longueur de Diamond League à Zurich.