Swiss Athletics Night Ditaji Kambundji et Simon Ehammer sacrés athlètes suisses de l’année

ATS

8.11.2025 - 23:11

Ditaji Kambundji et Simon Ehammer ont été nommés athlètes suisses de l'année par un jury de spécialistes et le public. Ils ont été honorés à Berne lors de la Swiss Athletics Night.

Les Suisses Kambundji et Ehammer honorés lors de la Swiss Athletics Night (image d’archives).
Les Suisses Kambundji et Ehammer honorés lors de la Swiss Athletics Night (image d’archives).
IMAGO/Kyodo News

Keystone-SDA

08.11.2025, 23:11

Le choix de Ditaji Kambundji était attendu. La Bernoise de 23 ans a réussi une magnifique saison ponctuée par son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo, assorti d'un record de Suisse porté à 12''24. C'est la première fois qu'elle remporte cette distinction.

Chez les messieurs, Simon Ehammer est un habitué. L'Appenzellois avait déjà été couronné en 2020, 2022 et 2024. Ehammer a obtenu cette année l'argent à l'heptathlon lors des Européens indoor et a gagné la finale de la longueur de Diamond League à Zurich.

