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Sports Awards Ditaji Kambundji fait sensation dans sa robe «self-made» !

par Hans Leuenberger et Dominik Moser

30.3.2026 - 13:36

Sous les projecteurs des Sports Awards, Ditaji Kambundji est apparue vêtue de bleu. Conçue par ses soins, sa robe a fait sensation.

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger et Dominik Moser

30.03.2026, 13:36

30.03.2026, 13:54

Le vêtement est sobre, mais soigneusement conçu. Dans une teinte bleue apaisante, sans motifs, il mise sur des lignes épurées et une finition soignée. Le tout confère une allure élégante à la championne du monde de 100 m haies.

Ce qui, à première vue, semble être un choix stylistique, révèle une histoire plus personnelle lorsqu’on l’interroge. Ditaji Kambundji a elle-même conçu et cousu cette tenue. C’est le résultat d’un nouveau passe-temps qu’elle a délibérément recherché pour contrebalancer le sport de haut niveau. «La couture m’aide à déconnecter. Là, il ne s’agit pas de sport», explique-t-elle. Dans une carrière rythmée par les programmes d’entraînement, les données de performance et la pression des compétitions internationales, elle se crée ainsi un espace de liberté.

Ditaji Kambundji brille en bleu
Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: IMAGO/Bildagentur Monn

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu
Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: IMAGO/Bildagentur Monn

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Ditaji Kambundji brille en bleu. Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Ditaji Kambundji a confectionné elle-même sa robe pour les Sports Awards.

Photo: KEYSTONE

Un contrepoids au sport

Ce qui n’était au départ qu’un équilibre s’est transformé en un objectif concret. En vue des Sports Awards, l’athlète s’est fixé pour but de confectionner sa propre robe. Alors qu’elle déploie une énergie explosive pour franchir les haies en compétition, elle travaille le tissu dans le calme et la concentration, point par point.

Ce projet n’est toutefois pas totalement dénué de pression. L’événement fixe une date butoir avant laquelle la robe doit être terminée. Le résultat est convaincant. La Bernoise se sent visiblement à l’aise dans la robe qu’elle a elle-même créée. «Je ne sais pas encore pour quelle occasion je porterai à nouveau cette robe, peut-être pour un mariage», dit-elle.

Une conclusion émouvante

Sur le plan sportif, la soirée au Leutschenbach sert avant tout de conclusion émouvante à une année exceptionnelle. En 2025, l'athlète de 23 ans a définitivement percé au plus haut niveau mondial. Son triomphe aux Championnats du monde de Tokyo a marqué les mémoires: elle y a remporté la médaille d’or au 100 m haies en 12''24 en devançant l’élite mondiale réunie. Ce moment est encore davantage souligné avec le titre de Sportive de l’année. «Une belle reconnaissance, je me sens honorée», déclare-t-elle.

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Malgré toutes ces émotions, Ditaji Kambundji reste tournée vers l’avenir. Elle souligne que le niveau de performance dans sa discipline est extrêmement élevé. Pour continuer à briller, elle doit constamment donner le meilleur d’elle-même. Si le titre mondial lui apporte d’une part une motivation supplémentaire, elle souhaite d’autre part relativiser la pression liée aux attentes. La Bernoise considère la saison 2026 comme une «saison normale» avec les Championnats d’Europe à Birmingham en point d'orgue.

Tante Ditaji

Cette quatrième soirée aux Sports Awards est pleine de symboles sur le plan personnel pour Ditaji Kambundji. En 2019, elle était présente pour la première fois aux côtés de sa sœur aînée Mujinga, qui avait alors été elle-même élue sportive de l’année. À l’époque, elle n’aurait jamais pu imaginer suivre un jour ses traces, dit-elle avec le recul. C'est pourtant exactement ce qu'elle réussit aujourd'hui, écrivant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire familiale.

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Elle souligne à chaque occasion l’importance de sa sœur dans son développement personnel et sportif. En même temps, elle se réjouit que la vie de celle-ci ait changé ces derniers temps. Elle aime désormais beaucoup être tante Ditaji et est heureuse que sa sœur puisse ouvrir ce nouveau chapitre.

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