Trois Suissesses ont fêté un succès devant leur public samedi au meeting Citius. Ditaji Kambundji (100 m haies), Annik Kälin (longueur) et Angelica Moser (perche) se sont imposées à Berne.

Angelica Moser en or à la perche (ici aux Européens à Rome) sda

Keystone-SDA ATS

Kambundji a remporté le 100 m haies en 12''66 après avoir dû patienter pendant 45 minutes en raison d'un orage. La Bernoise est restée à 23 centièmes de sa meilleure performance de l'année réalisée le 11 juillet à Monaco.

A la longueur, la Grisonne Annik Kälin s'est imposée avec un bond à 6m70, à huit centimètres de sa meilleure performance de l'année. Et à la perche, la Zurichoise Angelica Moser a franchi une barre à 4m63. Elle a ensuite manqué ses trois tentatives à 4m77.