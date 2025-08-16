  1. Clients Privés
Athlétisme Trio gagnant à la maison : Kambundji, Kälin et Moser victorieuses

ATS

16.8.2025 - 22:42

Trois Suissesses ont fêté un succès devant leur public samedi au meeting Citius. Ditaji Kambundji (100 m haies), Annik Kälin (longueur) et Angelica Moser (perche) se sont imposées à Berne.

Angelica Moser en or à la perche (ici aux Européens à Rome)
Angelica Moser en or à la perche (ici aux Européens à Rome)
sda

Keystone-SDA

16.08.2025, 22:42

Kambundji a remporté le 100 m haies en 12''66 après avoir dû patienter pendant 45 minutes en raison d'un orage. La Bernoise est restée à 23 centièmes de sa meilleure performance de l'année réalisée le 11 juillet à Monaco.

A la longueur, la Grisonne Annik Kälin s'est imposée avec un bond à 6m70, à huit centimètres de sa meilleure performance de l'année. Et à la perche, la Zurichoise Angelica Moser a franchi une barre à 4m63. Elle a ensuite manqué ses trois tentatives à 4m77.

