Mondiaux d’athlétisme Incroyable ! Ditaji Kambundji sur le toit du monde du 100 m haies

Nicolas Larchevêque

15.9.2025

Championne du monde! Ditaji Kambundji est allée chercher le plus beau des métaux en finale du 100 m haies des Mondiaux de Tokyo.

Ditaji Kambundji championne du monde de 100 m haies !

Ditaji Kambundji championne du monde de 100 m haies !

Ditaji Kambundji est championne du monde de 100 mètres haies. L'athlète suisse a remporté la finale de la discipline aux championnats du monde à Tokyo.

15.09.2025

Keystone-ATS

15.09.2025, 15:28

15.09.2025, 16:46

Coup de tonnerre incroyable au Japon, Ditaji Kambundji a remporté le titre sur le 100 m haies. Le temps de la Bernoise de 23 ans donne le tournis: 12’’24 ! Et ça dans une course avec des adversaires de très grand calibre.

Derrière la petite soeur de Mujinga, on retrouve la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde, en 12’’29 et l’Américaine Grace Stark en 12’’34. Cette même Grace Stark qui avait devancé Kambundji en demi-finale.

Mondiaux d’athlétisme. Ditaji Kambundji et Jason Joseph avec autorité

Mondiaux d’athlétismeDitaji Kambundji et Jason Joseph avec autorité

Rien de cela en finale. Dès la sortie des starting-blocks, Ditaji Kambundji a parfaitement effacé les premières haies. Son temps de réaction de 0’’146 fut le deuxième plus rapide.

Ce chrono exceptionnel de 12’’24 fait évidemment exploser son record national qui était jusqu’ici de 12’’40. Elle se retrouve donc désormais à seulement 0’’12 de la meilleure marque absolue de Tobi Amusan. Et Ditaji Kambundji n’a que 23 ans !

La plus jeune des finalistes

La Bernoise était d'ailleurs la plus jeune des finalistes lundi. Cela ne l'a pas empêchée de livrer une course exceptionnelle qui lui a permis de réussir le plus grand exploit de sa carrière. Le millésime 2025 constitue pour elle déjà un très grand cru, elle qui avait déjà été championne d'Europe et vice-championne du monde en salle sur 60 m haies.

Swiss Athletics a ainsi pu fêter la dixième médaille de son histoire aux Mondiaux, la cinquième en or. Avant Ditaji Kambundji, seuls Werner Günthör au poids (1987, 1991, 1993) et André Bucher sur 800 m (2001) avaient réussi un pareil exploit. Seules deux Suissesses avaient jusqu'ici conquis des médailles aux Mondiaux : Anita Weyermann sur 1500 m en 1997 (bronze) et Mujinga Kambundji, la soeur aînée de Ditaji, sur 200 m en 2019 (bronze).

Mondiaux d’athlétisme. Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !

Mondiaux d’athlétismeArmand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

