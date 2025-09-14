Ditaji Kambundji a décroché sans difficulté son ticket pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a signé le 8e temps des séries dimanche.

Heat 4. Women’s 100m hurdles

Ackera Nugent🇯🇲 12.54s

Ditaji Kambundji🇨🇭 12.59s

Maayke Tjin-A-Lim🇳🇱 12.71s pic.twitter.com/2hsSKIYMme — Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 14, 2025

Keystone-SDA ATS

En contrôle, la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline a maîtrisé son sujet sur le plan technique pour finir en 12''59. Le meilleur temps de ce 1er tour a été l'oeuvre de la Jamaïcaine Danielle Williams (12''40), devant l'Américaine Grace Stark (12''46) qui a gagné la série dans laquelle figurait Ditaji Kambundji.

Toutes les stars des haies hautes seront au rendez-vous des demi-finales, qui réuniront 24 athlètes lundi dès 14h06 (heure suisse). Ditaji Kambundji sera en lice dans la première demie, en compagnie notamment de Grace Stark et d'Ackera Nugent (12''30 en 2025). La finale est programmée lundi également, à 15h20.

Kora, Frey et Spitz éliminés

Ce fut naturellement bien plus ardu pour Salomé Kora et Géraldine Frey en demi-finales du 100 m. Engagée dans la première des trois courses, Salomé Kora a pris la 7e place en 11''30. Impossible de viser la finale dans ces conditions. Géraldine Frey a pris elle aussi la 7e place de sa course en 11''34, bien loin de son record en 11''09.

Dans les séries du 400 m, Lionel Spitz n'a logiquement pas passé le cap. Le Zurichois a pris la 7e place de sa qualification en 45''57. La victoire est revenue à l'Américain Christopher Bailey en 44''49. A noter l'excellent chrono d'un autre Américain, Jacory Patterson, vainqueur de sa série en 43''90.

Sur le 10'000 m, Dominic Lobalu n'a pas pu se battre avec les meilleurs. Il a pris la 14e place en 29'11''65. Le titre est allé de manière assez étonnante au Français Jimmy Gressier..