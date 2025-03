Dix ans, dix morts, pas de procès: les familles des victimes de l'accident survenu lors du tournage de l'émission Dropped en Argentine le 9 mars 2015, qui avait notamment coûté la vie aux sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat ou Alexis Vastine, espèrent une audience bientôt.

Agence France-Presse Clara Francey

Valérie Guinard, épouse de Volodia Guinard, cameraman mort sur le tournage, et présidente de l'association de victimes, raconte à l'AFP ce temps écoulé : «C'est à la fois très long, mes enfants ont désormais 16 ans et 18 ans. Mais j'ai encore l'impression que c'était hier».

Alain Vastine avait dit en larmes il y a un an aller «sur la tombe toutes les semaines» de son fils, le boxeur Alexis Vastine.

Le 9 mars 2015, non loin des neiges éternelles du Cerro General Manuel Belgrano (6'250m), deux hélicoptères décollaient de Villa Castelli, dans la province argentine de la Rioja, pour transporter sportifs et équipe technique sur les lieux du tournage.

Les candidats de Dropped, prévue pour diffusion à l'été 2015 sur TF1, devaient être largués dans des zones isolées puis avaient 72 heures pour retrouver la civilisation.

Mais au départ de ce vol rapproché à basse altitude, visant à ce que le cameraman d'un appareil filme l'autre, les deux hélicoptères «Ecureuil» sont entrés en collision avant de s'écraser.

Dix personnes sont mortes : outre la navigatrice et les champions olympiques de natation et de boxe, cinq membres français de la production et deux pilotes argentins.

Le patineur Philippe Candeloro et le nageur Alain Bernard, autres candidats comme l'ex-cycliste Jeannie Longo, racontèrent comment ils assistèrent impuissants à cette tragédie, la plus meurtrière de l'histoire de la téléréalité.

«Passivité»

Dix ans après, les familles françaises se réuniront dimanche dans un café parisien pour commémorer cette tragédie. «Chaque année qui passe sans décision sur la culpabilité est une souffrance supplémentaire pour les victimes», estime Me Solenn Le Tutour, avocate de l'association de victimes.

Dans l'enquête des juges parisiens du pôle accidents collectifs, la société de production Adventure Line productions (ALP), poids lourd des jeux télévisés d'aventure tels que Koh-Lanta ou Fort Boyard, et cinq personnes, dont des hauts dirigeants d'ALP de l'époque, sont mis en examen.

Vidéos et témoignages ont certes vite mis en cause une erreur de pilotage, hypothèse accréditée fin 2015 par le Jiaac, l'équivalent argentin du Bureau d'enquêtes et analyses (BEA).

Mais le rapport argentin pointait aussi d'autres défaillances: «lacunes dans la planification» du vol, utilisation dans un cadre commercial d'hélicoptères publics, imprudences de pilotage pour des séquences spectaculaires...

Selon des éléments de l'enquête obtenus par l'AFP, la justice française soupçonne ALP de «passivité» sur la sécurité, en ayant fait sélectionner sur des critères principalement financiers les pilotes et les hélicoptères utilisés, au détriment de la sécurité des personnes.

ALP, représentée lors de sa mise en examen par sa patronne depuis 2016 Alexia Laroche-Joubert, demande un non-lieu. Sollicité par l'AFP, l'avocat Me Mathias Chichportich assure qu'ALP et ses équipes «comprennent et respectent la douleur des familles» mais exclut «toute responsabilité pénale» de la société.

Il incrimine «une erreur humaine», celle des pilotes, et garantit que «l'ensemble des moyens humains et matériels ont été mis à disposition» pour ce tournage.

Depuis la clôture de l'enquête 2022, les familles attendent les réquisitions du parquet de Paris, qui n'a pas souhaité commenter, avant la décision finale des juges sur un procès éventuel.

Hubert Arthaud, frère de la navigatrice, est «très satisfait du travail des juges, mais attend un procès», selon son avocat, Me Jean-Marc Delas. «Le sujet est le même depuis le départ : est-ce qu'ils ont sacrifié la sécurité pour des raisons économiques ou pas ?».

En septembre, la Cour de cassation a balayé les ultimes recours en défense. Pour Me Delas, celle-ci «ralentit le dossier, en espérant être le plus loin possible de l'émotion». «ALP parie sur notre lassitude», abonde Mme Guinard.

Me Chichportich conteste lui tout recours «dilatoire» d'ALP, dont la condamnation au civil pour «faute inexcusable» a été validée en cassation.

En 2013, déjà, un candidat de «Koh-Lanta» était mort. Mais «Dropped», insistent les familles dans une vidéo de trois minutes qui sera diffusée vendredi, est «le plus grave accident du travail de la télévision française».