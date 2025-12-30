Le camp slovène a connu des émotions contrastées lors du coup d'envoi de la Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf. Domen Prevc s'est envolé vers une victoire incontestable, alors que son compatriote Timi Zajc a été brutalement rayé du classement pour... trois millimètres.

Domen Prevc s'est envolé vers une victoire incontestable à Oberstdorf. ats

Mais revenons au vainqueur. Domen Prevc a sauté dans une catégorie à part, signant de loin les deux meilleurs sauts du concours pour se positionner, déjà, nettement en tête du classement général. L'écart atteint 17,5 points – soit près de dix mètres – dans un sport où quelques dixièmes peuvent parfois faire la différence.

Entre Prevc et les autres, l'écart saute aux yeux. Aucun sauteur n'avait réalisé un tel départ dans une Tournée depuis l'Autrichien Gregor Schlierenzauer, il y a quatorze ans.

Un état de grâce

Étonnamment, Prevc reste lui-même d'un calme absolu. Pas de gestes de vainqueur, pas de pathos. «Le corps est détendu, la tête est détendue. Je fais mon truc et je peux simplement en profiter», a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé par la FIS.

La forme du Slovène de 26 ans semble figée dans un état idéal, stable et immédiatement mobilisable. Six victoires et une deuxième place lors des sept derniers concours de Coupe du monde confirment cette impression. Il ne s'agit pas d'un pic isolé, mais d'un niveau constant.

«J'essaie de rester concentré, mais je dois garder mes nerfs sous contrôle», a ajouté Prevc, qui ambitionne de devenir, après Primoz Peterka en 1997 et son frère aîné Peter Prevc en 2016, le troisième Slovène à remporter la Tournée des quatre tremplins. «Je ne ressens pas d'euphorie, car je sais que les choses peuvent très vite changer», a-t-il toutefois assuré.

L'Autrichien Daniel Tschofenig, lauréat l'an dernier et déjà relégué à bonne distance, parlait sur Eurosport d'une réalité qu'il faut accepter: «Incroyable. Il faut l'admettre, Domen fait un travail exceptionnel. Pour l'instant, nous devons attendre ses erreurs.» Avant de se vouloir rassurant: «Il faut encore monter de deux étages pour y arriver. Mais tout peut aller très vite.»

Même Stefan Kraft a trouvé, auprès de l'agence de presse autrichienne APA, des mots davantage admiratifs que combatifs: Prevc afficherait une forme «qu'aucun autre n'a peut-être jamais eue. S'il continue ainsi, il sera imbattable.»

Trois millimètres de trop

Mais alors que Prevc semble déjà tenir une main sur l'Aigle d'or, l'ambiance s'est brusquement assombrie dans l'équipe slovène. Timi Zajc, initialement classé deuxième ex aequo, a été disqualifiée a posteriori. La raison tient au détail: sa combinaison dépassait de trois millimètres au niveau de la jambe. Trois millimètres, à peine visibles, mais contraires au règlement.

Le contrôleur Mathias Hafele est resté inflexible. «La règle est la règle. Il n'y a pas d'exception possible», a expliqué le Tyrolien à l'APA. Depuis le scandale des combinaisons lors des Mondiaux de Trondheim, la fédération internationale redouble de vigilance: contrôles plus stricts, mesures plus sévères, sanctions plus rapides.

Lors du premier contrôle avant la compétition, tout était conforme. «Mais ce que les athlètes font ensuite avec leurs combinaisons, nous ne pouvons pas le contrôler», a expliqué l'officiel. Zajc a écopé d'un carton jaune. A la prochaine infraction, il sera suspendu.

Pour le Slovène de 25 ans, il n'y a donc pas eu de départ parfait. Sa place sur le podium a laissé place à de la frustration et son sort contrastait cruellement avec celui de son coéquipier, qui semblait ce soir-là planer au-dessus de tout.