Tournée des Quatre tremplins Solide top 10 pour Deschwanden, Prevc sur une autre planète

ATS

1.1.2026 - 16:25

Déjà vainqueur à Oberstdorf, Domen Prevc a également remporté le deuxième concours de la Tournée des Quatre tremplins jeudi à Garmisch. Gregor Deschwanden a décroché un bon 10e rang.

Keystone-SDA

01.01.2026, 16:25

01.01.2026, 16:31

Tournée des Quatre tremplins. Les sauteurs helvétiques s’offrent un 4 sur 4 en qualifs

Tournée des Quatre tremplinsLes sauteurs helvétiques s’offrent un 4 sur 4 en qualifs

En tête après la première manche avec «seulement» 3,2 points d'avance sur Jan Hörl, Domen Prevc a une nouvelle fois écrasé la concurrence en manche finale. Le Slovène s'est posé à 141 mètres, soit 9,5 mètres de mieux que l'Autrichien, 2e du classement final mais avec 15,4 points de retard.

Domen Prevc a ainsi pris une première option sur la victoire finale dans cette Tournée austro-allemande. Le leader de la Coupe du monde possède une marge de 35 points sur son premier poursuivant Jan Hörl après quatre des huit sauts et avant les concours d'Innsbruck (4 janvier) et de Bischofshofen (6 janvier).

Tournée des 4 tremplins. Domen Prevc en apesanteur dès Oberstdorf

Tournée des 4 tremplinsDomen Prevc en apesanteur dès Oberstdorf

Côté suisse, Gregor Deschwanden a parfaitement réagi après sa décevante 22e place d'Oberstdorf. Le Lucernois a réussi des sauts mesurés à 132 et 134 mètres pour obtenir son troisième top 10 de la saison en Coupe du monde, le premier depuis la fin novembre. Il avait terminé 2e lors de ce saut du Nouvel An en 2025.

Deuxième Helvète présent en manche finale en Bavière, Sandro Hauswirth (127,5 et 132 mètres) a pour sa part pris la 18e place. Le Bernois décroche ainsi à 25 ans son meilleur résultat à ce niveau. Simon Ammann (34e) et Juri Kesseli (45e) se sont en revanche contentés d'un saut jeudi après-midi.

Tournée des 4 tremplins. Domen Prevc tutoie les cimes, les Suisses rasent le sol

Tournée des 4 tremplinsDomen Prevc tutoie les cimes, les Suisses rasent le sol

