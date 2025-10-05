Les Suisses ont brillé dimanche matin lors de Morat – Fribourg. Ils ont réussi un doublé tant chez les hommes que chez les femmes. Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf ont gagné.

Belle victoire de Dominic Lobalu KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Considéré comme le favori, Lobalu l'a emporté dans le temps de 52'37. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10''5 Matthias Kyburz, le multiple champion du monde de course d'orientation. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''4.

Côté féminin, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21 secondes de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''1.