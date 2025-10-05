  1. Clients Privés
Morat-Fribourg Doublé helvétique tant chez les hommes que chez les femmes !

ATS

5.10.2025 - 12:52

Les Suisses ont brillé dimanche matin lors de Morat – Fribourg. Ils ont réussi un doublé tant chez les hommes que chez les femmes. Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf ont gagné.

Belle victoire de Dominic Lobalu
Belle victoire de Dominic Lobalu
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 12:52

05.10.2025, 13:01

Considéré comme le favori, Lobalu l'a emporté dans le temps de 52'37. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10''5 Matthias Kyburz, le multiple champion du monde de course d'orientation. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''4.

Palmarès immense. Une légende suisse de la course d’orientation se retire

Palmarès immenseUne légende suisse de la course d’orientation se retire

Côté féminin, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21 secondes de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''1.

