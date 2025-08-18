  1. Clients Privés
Athletissima Cuisse en rade, Dominic Lobalu fait l’impasse

ATS

18.8.2025 - 17:00

Dominic Lobalu est forfait cette semaine pour Athletissima (5000 m) et les championnats de Suisse (1500 m). Il souffre d'une blessure musculaire, a indiqué son management.

Coup d'arrêt pour Dominic Lobalu
Coup d'arrêt pour Dominic Lobalu
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:00

18.08.2025, 17:11

Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours.

Athlétisme. Athletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

AthlétismeAthletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48 heures du meeting !

L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.

Athletissima. Des stars à la pelle pour un plateau (presque) ficelé !

AthletissimaDes stars à la pelle pour un plateau (presque) ficelé !

