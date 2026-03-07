  1. Clients Privés
10 km de Bilbao Dominic Lobalu s'impose au Pays basque avec un temps record

ATS

7.3.2026 - 20:21

Dominic Lobalu a remporté samedi le 10 km sur route de Bilbao, avec un chrono record de 27'36.

Dominic Lobalu a remporté samedi le 10 km sur route de Bilbao (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 20:21

L'athlète du LC Brühl a été le seul coureur capable de suivre le rythme des lièvres. Il a ainsi obtenu la limite requise pour les championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août).

Seul en tête, le détenteur du record suisse (26'54) ne s'est toutefois pas contenté de remporter la victoire, puisqu'il a largement battu le record du parcours (28'06) et a même eu le temps de saluer les nombreux spectateurs présents dans le centre-ville de Bilbao.

