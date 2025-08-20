Athletissima a fêté mercredi soir sa 50ᵉ édition sous une pluie battante à la Pontaise. D’Audrey Werro à Yaroslava Mahuchikh, en passant par Jason Joseph et Angelica Moser, certains protagonistes de la soirée nous expliquent ce qui fait la renommée du meeting lausannois, devenu incontournable dans le monde de l'athlétisme. Ils rendent également hommage à Jacky Delapierre, qui vivait sa derrière année à la tête de l’événement vaudois.

SUI 2e du 800 m Audrey Werro

«Le public joue un grand rôle, ça donne un coup de pouce au niveau de l’énergie. De savoir qu’il y a beaoucoup de gens que je connais dans le public, c’est toujours un plus. Athletissima est l’un des grands événements de l’année, c’est un privilège de courir ici. Jacky Delapierre est le pilier de ce meeting. Dès qu’on pense à Athletissima, on pense à lui. Et inversement.»

FRA 8e du 800 m Rénelle Lamote

«Une de mes rares victoires en Ligue de diamant, je l’ai obtenue ici (en 2022), avec mon record personnel (de l’époque) à la clé. Cela a été un moment exceptionnel. Le public est toujours très sympa même s’il est suisse. On sent qu’il est avec nous, ça fait chaud au cœur. On s’y sent toujours bien, tout est très bien organisé en Suisse. Pour une athlète, c’est génial.»

SUI 6e du 110 m haies Jason Joseph

«L'ambiance ici est vraiment spéciale. Regardez, il pleut, enfin, c'est le déluge, et le stade est quasi plein. Ça montre à quel point les gens apprécient ce rendez-vous. Jacky s'est vraiment investi corps et âme pour faire de ce meeting un tel événement. Jacky, c'est le genre de personne qui trouvera une solution à chacun de vos problèmes. Il est vraiment très sympa.»

UKR Championne olympique du saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh

«Vous savez, c'est la première compétition où je ne passe pas une seule barre et que je m'arrête à cause des conditions et aussi de mon état physique. Mais malgré tout, je suis très heureuse de voir que les gens ont répondu présent et sont venus nous encourager. C'est à la fois impressionnant et super cool. C'est pour ça que j'aime revenir ici chaque année car les gens aiment le sport, aiment l'athlétisme et suivent cet événement.»

SUI Saut à la perche Angelica Moser

«C’est toujours un plaisir de sauter à la maison, même si on n’a pas pu en montrer plus (ndlr : le concours a été stoppé à 4m35 en raison du mauvais temps). Ce qui est spécial à Athletissima, c’est l’atmosphère et le fait que ça soit familial. Jacky Delapierre m’a offert la possibilité de sauter ici alors que j’étais toute jeune et que je n’avais pas encore le niveau pour la Ligue de diamant. C’est le mec d’Athletissima qui a créé ce meeting. C’est incroyable ce qu’il a fait, en regardant d’où il est parti. On est reconnaissant pour tout ce qu’il a fait.»

SUI 8e du 200 m Leonie Pointet

«C’était ma première course en Ligue de diamant, à la maison en plus. Dommage que ça ressemblait davantage à de la natation, mais c’était assez incroyable. C’est la 50e, je n'en ai pas vécu autant, mais je viens depuis que je suis toute petite. Je faisais les entraînements des jeunes, c’est toute mon enfance. Participer à cet événement, c’est toujours dingue. Pour moi, Athletissima c’est Jacky Delapierre. Cette année, il m’a intégrée en tant qu’ambassadrice, c’était cool. C’est chouette également qu’il donne l’opportunité aux jeunes. Je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour l’athlétisme en Suisse.»

SUI 6e du 400m Haies Julien Bonvin

«Je me suis déplacé du Valais à Lausanne pour étudier. Je vis ici depuis quelques années. La Pontaise est mon stade d’entraînement, c’est cool de pouvoir courir devant ce public. Jacky, c’est un grand homme qui a organisé 50 éditions. Ce n’est pas rien. Merci à lui pour tout ce qu’il a fait et je lui souhaite une belle retraite.»