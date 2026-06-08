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«Évitez le secteur» Donald Trump à la finale NBA : branle-bas de combat à New York

Nicolas Larchevêque

8.6.2026

Les autorités américaines ont annoncé lundi un renforcement exceptionnel des mesures de sécurité à New York du fait de la présence de Donald Trump au troisième match de la finale NBA au Madison Square Garden.

Donald Trump va venir assister au troisième match de la finale NBA au Madison Square Garden.
Donald Trump va venir assister au troisième match de la finale NBA au Madison Square Garden.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.06.2026, 16:49

Contrairement aux rencontres précédentes à San Antonio, un vaste périmètre de sécurité sera mis en place autour de la salle de Manhattan, située à proximité de Penn Station, où six personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau dimanche soir.

En raison de la visite présidentielle, aucune fan zone ne sera installée aux abords de l'enceinte, contrairement aux deux premiers matches des finales, marqués par d’importants rassemblements festifs.

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Un haut responsable de la police de New York, Michael LiPetri, a précisé que des centaines d'agents étaient mobilisés autour de Penn Station. Ce déploiement n'a pas été modifié suite à l'attaque de la veille, apparemment le fait d'un individu déséquilibré.

«Le message est simple: célébrez les Knicks, mais évitez le secteur du Madison Square Garden ce soir si vous n'avez pas de billet ou une autre raison valable de vous y rendre», a déclaré la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.

Dans le cadre des mesures de sécurité renforcées, les spectateurs munis de billets ont été invités à se présenter au Madison Square Garden au moins deux heures avant le début de la rencontre à 20H30, afin de passer des contrôles comparables à ceux des aéroports.

Le Secret Service, chargé de la protection du président américain, participera au dispositif aux côtés de la police de New York.

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