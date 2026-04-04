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NBA Grosse inquiétude chez les Lakers autour leur star Luka Doncic

ATS

4.4.2026 - 07:35

Grosse angoisse chez les Lakers: la star Luka Doncic va manquer le reste de la saison régulière. L'arrière slovène souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche, menaçant sa participation aux play-off qui démarrent dans deux semaines.

Keystone-SDA

04.04.2026, 07:35

04.04.2026, 08:11

Le magicien de 27 ans souffre d'une lésion de grade 2 aux ischio-jambiers et «est forfait pour le reste de la saison régulière», a indiqué la franchise de Los Angeles, actuellement 3e de la Conférence Ouest, dans un communiqué vendredi.

Luka Doncic s'était arrêté de jouer tout net jeudi contre le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, après un appui fort dans le troisième quart-temps. Il était sorti du terrain résigné, la tête enfoncée dans son maillot.

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Sa participation aux play-off, qui démarreront le 18 avril, est «incertaine» selon le média américain ESPN. Fort de la meilleure moyenne de points de la ligue (33,5 points, et même 37,5 points en mars), Doncic a été cette saison le fer de lance des Lakers.

Luka Doncic avait ressenti une gêne aux ischio-jambiers dès la première période contre le Thunder jeudi, mais son entraîneur, JJ Redick, a expliqué que l'équipe médicale lui avait donné le feu vert pour reprendre au troisième quart-temps.

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