Le Français Dorian Godon a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Catalogne à Vila Seca près de Tarragone (159 km). Le puncheur d'Ineos, déjà vainqueur de la première étape, reste leader de l'épreuve.

🇫🇷 Le champion de France Dorian Godon s'offre Remco Evenepoel au sprint et la 1re étape du Tour de Catalogne ! #VoltaCatalunya105 #LesRP pic.twitter.com/lu2SnE3zKh — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2026

Keystone-SDA ATS

La fin de l'étape a été marquée par l'échappée de Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, jaillis d'une bordure à 30 km de la ligne. Evenepoel a chuté avant un rond-point dans le dernier kilomètre et Vingeggard a été repris par le peloton, réglé au sprint par Godon devant les Britanniques Ethan Vernon et Noé Hobbs.