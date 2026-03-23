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Tour de Catalogne Remco Evenepoel dominé au sprint par un coureur français

ATS

23.3.2026 - 19:48

Le champion de France Dorian Godon a remporté la première étape du Tour de Catalogne. Ceci en battant le Belge Remco Evenepoel au sprint lundi à Sant Feliu de Guixols.

Keystone-SDA

23.03.2026, 19:48

Le coureur d'Ineos s'est imposé d'un souffle devant le double champion olympique qui a participé au sprint massif lors de cette arrivée en montée.

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Avec cette 18e victoire de sa carrière, Godon, qui habite à Gérone non loin de Sant Feliu de Guixols, confirme sa bonne forme après avoir déjà gagné une étape de Paris-Nice il y a dix jours.

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