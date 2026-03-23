Le champion de France Dorian Godon a remporté la première étape du Tour de Catalogne. Ceci en battant le Belge Remco Evenepoel au sprint lundi à Sant Feliu de Guixols.

🇫🇷 Le champion de France Dorian Godon s'offre Remco Evenepoel au sprint et la 1re étape du Tour de Catalogne ! #VoltaCatalunya105 #LesRP pic.twitter.com/lu2SnE3zKh — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2026

Keystone-SDA ATS

Le coureur d'Ineos s'est imposé d'un souffle devant le double champion olympique qui a participé au sprint massif lors de cette arrivée en montée.

Le Britannique Tom Pidcock a pris la troisième place, deux jours après avoir terminé deuxième de Milan-Sanremo derrière Tadej Pogacar.

Avec cette 18e victoire de sa carrière, Godon, qui habite à Gérone non loin de Sant Feliu de Guixols, confirme sa bonne forme après avoir déjà gagné une étape de Paris-Nice il y a dix jours.