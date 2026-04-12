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Volleyball Doublé réussi pour Amriswil, toujours roi en Suisse

ATS

12.4.2026 - 17:51

Amriswil a signé un deuxième doublé consécutif sur la scène nationale. Déjà sacrés en Coupe de Suisse cette saison, les Thurgoviens ont conservé leur titre de champion en battant Näfels en trois matches en finale des play-off.

Amriswil signe un doublé national pour la deuxième année de suite.
Amriswil signe un doublé national pour la deuxième année de suite.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.04.2026, 17:51

Cette finale, qui s'annonçait très ouverte, a tourné court. La «faute» aux joueurs d'Amriswil, qui ont survolé les débats face à leurs grands rivaux. Battu en trois sets dans les deux premiers matches, Näfels a certes réagi dimanche, arrachant une cinquième manche dans l'acte III en s'imposant 33-31 dans le quatrième set.

Mais Amriswil n'a pas tremblé dans le tie-break, s'imposant finalement 20-25 25-18 25-17 31-33 15-12 dans ce troisième match pour décrocher son sixième titre national et son cinquième doublé Coupe/Championnat. La formation thurgovienne avait déjà battu Näfels en finale de la Coupe de Suisse à la fin mars.

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