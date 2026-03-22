Noè Ponti a remporté le 50 et le m papillon lors du China Swimming Open à Shenzhen. Le Tessinois confirme son excellente forme en ce début de saison.

Noè Ponti a remporté le 50 et le m papillon lors du China Swimming Open à Shenzhen. ats

Keystone-SDA ATS

A peine une semaine après la Lausanne Swim Cup, Noè Ponti a signé un retour fracassant sur la scène internationale. Samedi, le Tessinois de 24 ans s'est imposé sur 100 m papillon en 51''01. Il s'est imposé devant Thomas Ceccon (51''43) et le Chinois Fang Xu (51''47). Avec ce temps, Ponti a amélioré son record de la saison et n'est actuellement qu'à 0''06 de la meilleure marque de l'année détenue par Maxime Grousset.

Noè Ponti s'est également montré imbattable sur le 50 m papillon. Dimanche, il a remporté la finale en 22''97, passant pour la première fois de la saison sous la barre des 23 secondes. Il a devancé Kyle Chalmers (23''00) et Thomas Ceccon (23''01). Cam McEvoy, détenteur du record du monde du 50 m libre depuis vendredi, a manqué de peu le podium en terminant 4e (23''05).

Le prochain rendez-vous pour Ponti aura lieu du 9 au 12 avril lors des Championnats de Suisse à Uster.