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Natation Double victoire pour Noè Ponti à Shenzhen

ATS

22.3.2026 - 16:11

Noè Ponti a remporté le 50 et le m papillon lors du China Swimming Open à Shenzhen. Le Tessinois confirme son excellente forme en ce début de saison.

Noè Ponti a remporté le 50 et le m papillon lors du China Swimming Open à Shenzhen.
Noè Ponti a remporté le 50 et le m papillon lors du China Swimming Open à Shenzhen.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 16:11

A peine une semaine après la Lausanne Swim Cup, Noè Ponti a signé un retour fracassant sur la scène internationale. Samedi, le Tessinois de 24 ans s'est imposé sur 100 m papillon en 51''01. Il s'est imposé devant Thomas Ceccon (51''43) et le Chinois Fang Xu (51''47). Avec ce temps, Ponti a amélioré son record de la saison et n'est actuellement qu'à 0''06 de la meilleure marque de l'année détenue par Maxime Grousset.

Noè Ponti s'est également montré imbattable sur le 50 m papillon. Dimanche, il a remporté la finale en 22''97, passant pour la première fois de la saison sous la barre des 23 secondes. Il a devancé Kyle Chalmers (23''00) et Thomas Ceccon (23''01). Cam McEvoy, détenteur du record du monde du 50 m libre depuis vendredi, a manqué de peu le podium en terminant 4e (23''05).

Le prochain rendez-vous pour Ponti aura lieu du 9 au 12 avril lors des Championnats de Suisse à Uster.

Noè Ponti. «Toutes mes décisions sont tournées vers Los Angeles»

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