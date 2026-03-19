A l'occasion de la victoire d'Oklahoma City sur Orlando mardi soir en NBA (113-108), l'arrière du Thunder Alex Caruso s'est fait l'auteur d'un geste pour le moins surprenant.

FULL MOMENT: Alex Caruso blocked Tristan da Silva with his shoe and got a tech pic.twitter.com/KjSlQWxN9i — NBAbzy (@nbabzyy) March 18, 2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Mardi soir, le match de NBA opposant le Thunder d'Oklahoma City au Magic d'Orlando a été marqué par une action assez folle.

Dans le milieu du deuxième quart, l'arrière d'OKC Alex Caruso a glissé et perdu sa chaussure alors qu'il était en train de défendre. Pas le temps de tergiverser pour le joueur de 32 ans qui s'est immédiatement relevé pour, quelques secondes plus tard, contrer un tir de Tristan da Silva avec… sa basket !

Si la scène a fait sourire tout le monde, y compris les arbitres, le contre a été désigné comme illégal et le coéquipier de Shai Gilgeous-Alexander a écopé d'une faute technique. De plus, le panier a été accordé à son adversaire.

«Je ne sais pas... ça m'est venu comme ça. (...) Si j'avais su (la sanction), je ne l'aurais probablement pas fait car ça offre trois points. (...) Dès que je me suis retrouvé avec ma chaussure dans la main, je me suis dit qu'il fallait que je m'en serve. C'est le genre d'action étrange qui ne reproduira probablement pas avant 10 ans», a expliqué après la rencontre celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Ce moment insolite n'a pas eu de conséquence majeure pour le Thunder, puisque le champion en titre s'est finalement imposé sur le parquet du Kia Center (113-108), validant au passage sa place en play-offs.