La Tournée des quatre tremplins n'a pas permis de lever toutes les incertitudes en vue de la sélection suisse pour les Jeux olympiques (6-22 février). Si l'attribution de deux des trois billets ne fait aucun débat, un quatuor se dispute encore la dernière place.

Simon Ammann est en course pour le dernier ticket olympique suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Tournée, qui s'est achevée mardi, a servi de bon étalon aux sélectionneurs. Les quatre concours se sont déroulés dans des conditions comparables et équitables, permettant une évaluation interne objective. Tour d'horizon.

Deux hommes y sont

Sandro Hauswirth est, du point de vue suisse, le grand gagnant interne de cette Tournée. Le sauteur de Gstaad a marqué ses premiers points en Coupe du monde à la mi-décembre et enchaîne depuis les performances solides. Le déclic est venu tardivement, mais il semble durable.

Quatre présences en finale, des points, pas de coups d'éclat mais pas non plus de ratés, Hauswirth saute avec une stabilité qui doit lui permettre de vivre les JO. Au sein de l'équipe, cette évolution est saluée, car elle incarne la persévérance. Longtemps en lutte pour rester dans le coup, Hauswirth récolte aujourd'hui la récompense méritée de sa ténacité.

Gregor Deschwanden était déjà considéré comme un candidat olympique avant la Tournée. Certes, le Lucernois n'affiche pas la forme de l'an dernier, mais hormis ses contre-performances à Engelberg et plus récemment à Bischofshofen, il reste fiable et régulièrement dans les points. Son principal atout demeure son potentiel: si le verrou saute, Deschwanden est capable de jouer immédiatement aux avant-postes.

Ammann à la lutte pour le dernier ticket

Après la Tournée, le nombre de places olympiques attribuées à la Suisse est désormais connu. Swiss-Ski pourra envoyer trois sauteurs masculins dans le nord de l'Italie, ce qui accentue la pression interne autour du dernier billet.

Quatre athlètes sont en lice: Simon Ammann, Killian Peier, Felix Trunz et Juri Kesseli. Grâce à leurs résultats estivaux, ils ont déjà rempli la moitié des critères requis et – à l'exception de du Vaudois – confirmé cette limite en hiver par une place dans le top 25.

Mais aucun ne s'est réellement imposé jusqu'ici. Ammann et Kesseli n'ont pas su saisir leurs chances à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, tandis que Peier et Trunz n'ont pas vraiment convaincu à Innsbruck et Bischofshofen.

Il reste deux week-ends de compétition décisifs pour ce quatuor. Peier et Trunz suivront la Coupe du monde à Zakopane, où un concours est prévu dimanche prochain. Ammann et Kesseli s'aligneront en Coupe continentale à Sapporo, où deux épreuves de Coupe du monde auront lieu la semaine suivante.

Qui sautera effectivement les 17 et 18 janvier au Japon reste incertain. Une chose est claire: les résultats de Sapporo seront déterminants, tandis que le vol à skis à Oberstdorf une semaine plus tard aura peu d'importance dans l'optique de la sélection olympique.

Sina Arnet assurée

Chez les femmes, Sina Arnet est clairement sur la bonne voie. Elle a rempli les exigences très tôt et confirme sa forme par des classements réguliers dans les points. Mardi dernier à Villach, la sauteuse d'Engelberg a pris la 29e place.

Théoriquement, avec deux hommes et une femme ayant rempli la limite individuelle, la Suisse pourrait nommer une deuxième sauteuse en vue du concours par équipes mixtes, qui figure au programme olympique. Toutefois, ni Simone Buff ni Rea Kindlimann ne sont actuellement assez proches du niveau requis pour représenter la Suisse aux Jeux.