  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saut à ski Un duel à quatre pour le dernier billet olympique suisse

ATS

7.1.2026 - 12:40

La Tournée des quatre tremplins n'a pas permis de lever toutes les incertitudes en vue de la sélection suisse pour les Jeux olympiques (6-22 février). Si l'attribution de deux des trois billets ne fait aucun débat, un quatuor se dispute encore la dernière place.

Simon Ammann est en course pour le dernier ticket olympique suisse.
Simon Ammann est en course pour le dernier ticket olympique suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.01.2026, 12:40

La Tournée, qui s'est achevée mardi, a servi de bon étalon aux sélectionneurs. Les quatre concours se sont déroulés dans des conditions comparables et équitables, permettant une évaluation interne objective. Tour d'horizon.

Deux hommes y sont

Sandro Hauswirth est, du point de vue suisse, le grand gagnant interne de cette Tournée. Le sauteur de Gstaad a marqué ses premiers points en Coupe du monde à la mi-décembre et enchaîne depuis les performances solides. Le déclic est venu tardivement, mais il semble durable.

Tournée des 4 tremplins. Un premier sacre pour le sauteur slovène Domen Prevc

Tournée des 4 tremplinsUn premier sacre pour le sauteur slovène Domen Prevc

Quatre présences en finale, des points, pas de coups d'éclat mais pas non plus de ratés, Hauswirth saute avec une stabilité qui doit lui permettre de vivre les JO. Au sein de l'équipe, cette évolution est saluée, car elle incarne la persévérance. Longtemps en lutte pour rester dans le coup, Hauswirth récolte aujourd'hui la récompense méritée de sa ténacité.

Gregor Deschwanden était déjà considéré comme un candidat olympique avant la Tournée. Certes, le Lucernois n'affiche pas la forme de l'an dernier, mais hormis ses contre-performances à Engelberg et plus récemment à Bischofshofen, il reste fiable et régulièrement dans les points. Son principal atout demeure son potentiel: si le verrou saute, Deschwanden est capable de jouer immédiatement aux avant-postes.

Ammann à la lutte pour le dernier ticket

Après la Tournée, le nombre de places olympiques attribuées à la Suisse est désormais connu. Swiss-Ski pourra envoyer trois sauteurs masculins dans le nord de l'Italie, ce qui accentue la pression interne autour du dernier billet.

Quatre athlètes sont en lice: Simon Ammann, Killian Peier, Felix Trunz et Juri Kesseli. Grâce à leurs résultats estivaux, ils ont déjà rempli la moitié des critères requis et – à l'exception de du Vaudois – confirmé cette limite en hiver par une place dans le top 25.

Ski nordique. Des sésames olympiques plus durs à obtenir pour la Suisse

Ski nordiqueDes sésames olympiques plus durs à obtenir pour la Suisse

Mais aucun ne s'est réellement imposé jusqu'ici. Ammann et Kesseli n'ont pas su saisir leurs chances à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, tandis que Peier et Trunz n'ont pas vraiment convaincu à Innsbruck et Bischofshofen.

Il reste deux week-ends de compétition décisifs pour ce quatuor. Peier et Trunz suivront la Coupe du monde à Zakopane, où un concours est prévu dimanche prochain. Ammann et Kesseli s'aligneront en Coupe continentale à Sapporo, où deux épreuves de Coupe du monde auront lieu la semaine suivante.

Qui sautera effectivement les 17 et 18 janvier au Japon reste incertain. Une chose est claire: les résultats de Sapporo seront déterminants, tandis que le vol à skis à Oberstdorf une semaine plus tard aura peu d'importance dans l'optique de la sélection olympique.

Sina Arnet assurée

Chez les femmes, Sina Arnet est clairement sur la bonne voie. Elle a rempli les exigences très tôt et confirme sa forme par des classements réguliers dans les points. Mardi dernier à Villach, la sauteuse d'Engelberg a pris la 29e place.

Théoriquement, avec deux hommes et une femme ayant rempli la limite individuelle, la Suisse pourrait nommer une deuxième sauteuse en vue du concours par équipes mixtes, qui figure au programme olympique. Toutefois, ni Simone Buff ni Rea Kindlimann ne sont actuellement assez proches du niveau requis pour représenter la Suisse aux Jeux.

Saut à ski. La Suissesse Sina Arnet s’envole vers les Jeux olympiques

Saut à skiLa Suissesse Sina Arnet s’envole vers les Jeux olympiques

Les plus lus

Incendie de Crans-Montana : ce qu’il faut savoir sur les assurances
Polémique : Donald Trump n’écarte pas la solution militaire !
Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari
Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles
«Il souffre» - Un footballeur de 19 ans brûlé sur 30% de son corps