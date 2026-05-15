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Athlétisme Duplantis en tête d'affiche pour lancer la saison en Chine

ATS

15.5.2026 - 13:52

Retardée de quelques semaines, la Ligue de diamant débute enfin samedi à Keqiao près de Shanghai en Chine. La star Mondo Duplantis devrait à nouveau tutoyer les sommets à la perche, et la championne du monde Ditaji Kambundji fait son retour sur 100 m haies.

Mondo Duplantis devrait à nouveau tutoyer les sommets à la perche cette saison.
Mondo Duplantis devrait à nouveau tutoyer les sommets à la perche cette saison.
ats

Keystone-SDA

15.05.2026, 13:52

Si le mois d'avril a été rythmé par les grands marathons sur route – avec la barrière symbolique des deux heures brisée à Londres par le Kényan Sabastian Sawe – le mois de mai marque le retour de la piste avec les premiers gros meetings internationaux. La première étape du circuit Diamond League, initialement prévue le 8 mai à Doha, a été reportée en raison de la situation au Moyen-Orient et c'est finalement à Shanghai samedi que débutera la saison. De belles batailles sont attendues en sprint samedi, avec sur 200 m la présence des grandes stars du sprint Shericka Jackson, Sha'Carri Richardson et Shaunae Miller-Uibo.

Ditaji Kambundji change de statut. «Vous aurez encore l'occasion d'écrire de belles histoires sur moi»

Ditaji Kambundji change de statut«Vous aurez encore l'occasion d'écrire de belles histoires sur moi»

Ditaji Kambundji en lice sur 100 m haies

Le plateau est également dense sur 100 m haies, avec la championne du monde suisse Ditaji Kambundji, la championne olympique Masai Russell et la détentrice du record du monde Tobi Amusan. La reine du demi-fond Faith Kipyegon est également attendue sur 5000 m mais la star du meeting devrait rester le perchiste suédois Mondo Duplantis.

Rare athlète capable à lui seul de remplir les stades de spectateurs croisant les doigts pour assister à un record du monde, Duplantis retrouve pour sa rentrée en extérieur son grand rival de cet hiver, le Grec Emmanouil Karalis. «Il y a toujours un peu de pression en plus quand c'est la première compétition de l'année, ça rajoute quelque chose», a affirmé Duplantis vendredi en conférence de presse. «J'ai l'impression que je me sens bien, mais on verra demain si c'est vraiment le cas. En tout cas j'ai vraiment envie de sauter haut».

Si Duplantis a porté son record du monde à 6,31 m en mars en Suède, Karalis s'est lui envolé à 6,17 m en Grèce en février et a poussé Duplantis dans ses retranchements en mars lors des Mondiaux en salle, poussant le Suédois à sauter bien plus que d'habitude pour assurer la victoire. Les deux hommes pourraient se retrouver en août aux championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham.

Les autres Suisses alignés en Chine sont le Bâlois Jason Joseph sur 110 m haies, ainsi que la Biennoise de 25 ans Joceline Wind sur 1500 m, qui dispute pour la première fois un meeting estampillé Diamond League hors de Suisse. Aucun championnat majeur (JO ou Mondiaux) n'a lieu cette saison mais l'été se concluera en septembre par les Ultimate Games à Budapest, nouveau championnat créé par la Fédération internationale d'athlétisme.

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