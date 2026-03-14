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NBA Kevin Durant donne la victoire aux Rockets sur le «buzzer»

ATS

14.3.2026 - 07:01

Un panier inscrit par Kevin Durant à 7''6 du «buzzer» a permis à Houston de battre La Nouvelle-Orléans 107-105 vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela sont ainsi repassés provisoirement au 3e rang de la Conférence Ouest, avec 41 victoires pour 25 défaites.

Keystone-SDA

14.03.2026, 07:01

14.03.2026, 08:16

Kevin Durant fut l'homme du match avec ses 32 points, 6 rebonds et 5 assists. La superstar des Rockets a ainsi parfaitement su réagir après sa piètre performance (11 points) livrée deux jours plus tôt dans un match perdu face à Denver. Amen Thompson (23 points, 12 rebonds, 8 passes décisives) a également brillé face aux Pelicans.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun, touché au dos, Clint Capela a passé 22 minutes sur le parquet. L'intérieur genevois a fait son job, cumulant 9 points – à 4/6 au tir – 5 rebonds, 4 contres et 2 assists.

Les Rockets disputaient vendredi le premier des cinq matches consécutifs qu'ils doivent jouer à domicile. L'occasion peut-être d'enchaîner enfin à nouveau deux succès d'affilée: la franchise texane n'y est pas parvenue dans ses huit dernières sorties, connaissant à chaque fois une défaite suivie d'une victoire.

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