L’athlétisme suisse a vécu un moment historique à Torun. A peine imaginable il y a quelques années, Simon Ehammer est devenu champion du monde en salle de l'heptathlon en battant le record du monde.

Simon Ehammer est devenu champion du monde en salle de l'heptathlon en battant le record du monde. ats

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Instants inoubliables. Après son triomphe, Ehammer effectue un tour d’honneur drapé dans le drapeau suisse. Derrière lui, une course-poursuite s’engage. Les photographes se précipitent pour immortaliser l’instant où le record du monde va s’afficher sur le vidéotron. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le coordinateur sur place a choisi le mauvais écran, sur lequel le résultat ne peut être affiché. La meute traverse la salle à la recherche d’une nouvelle position pour avoir le bon angle. Une scène presque chaotique, mais symbolique d'une soirée entrée dans l’histoire.

Car ce que Simon Ehammer a montré lors de ces Mondiaux en salle dépasse les attentes les plus folles. Avec 6670 points, l'Appenzellois de 26 ans a amélioré le record du monde et distancé nettement la concurrence. Ce concours fut un concentré de ses qualités: explosivité, vitesse et détente. «L'heptathlon, c’est mon bébé. Peu de lancers, beaucoup de vitesse et de sauts. Cela me convient», explique-t-il.

Le rêve en Pologne

«Devant les médias, je n’ai pas parlé de record du monde avant la compétition. A la maison, à l'entraînement ou avec mes proches, le mot est toutefois déjà tombé», confie-t-il. «Je suis quelqu’un qui calcule. On se pose toujours la question: 'Que serait-il possible si?'. Mais il faut réussir à réunir les sept disciplines. C’est ce que j’ai fait.»

En Pologne, presque tout a fonctionné. Dès le premier jour, Ehammer a posé les bases avec le 60 m et la longueur, puis, le deuxième jour, il est resté dans les temps du record grâce à un 60 m haies de feu et à ses nerfs solides à la perche, où il a dû s’y reprendre à trois fois (!) au troisième essai. Trois records personnels, quatre meilleures performances de la saison; à la longueur et sur les haies, il aurait même disputé les finales individuelles à Torun.

Ce record du monde n’est pas un coup de chance, mais le résultat d’un développement sur plusieurs années. Le 1000 m final, le l'Appenzellois l'a abordé en confiance. «Je pouvais partir relâché, car je n’avais pas besoin de signer un record personnel pour aller chercher le record du monde. Cela a fait retomber la pression. Et ensuite, on court pour un record du monde. C’est un sentiment incroyable», s’enthousiasme-t-il.

Comme Günthör

Avec cette marque, Ehammer rejoint un cercle très exclusif. Il n’est que le deuxième Suisse à détenir un record du monde en salle après Werner Günthör. «Aux JO de Paris, je voulais devenir le premier, après Werner Günthör, à remporter une médaille olympique pour l'athlétisme suisse. En finissant 4e, je n’y suis pas parvenu, mais je le remplace désormais comme détenteur du record du monde.»

Ehammer affiche un joli palmarès. Il a décroché le bronze mondial en longueur en 2022 à Eugene, a remporté en 2024 à Glasgow le titre de champion du monde en salle de l'heptathlon et s’est déjà imposé en finale de la Ligue de diamant à la longueur. Lui voit déjà plus loin. Son regard se tourne vers l’été et le décathlon. Avec 8575 points, sa meilleure marque personnelle reste en dessous de ses ambitions. Après une telle démonstration en salle, une chose semble claire: s’il parvient à transposer ces performances en plein air, un nouveau grand coup est envisageable.