Jason Joseph et Simon Ehammer défendront les couleurs de la Suisse ce week-end lors de la finale de la Ligue de diamant à Eugene. Le hurdleur bâlois et le sauteur en longueur appenzellois seront tous deux en lice dimanche, en fin de soirée en heure suisse.

Jason Joseph veut conclure en beauté sa saison estivale internationale. KEYSTONE

Pour la première fois depuis le lancement de la Diamond League en 2010, le meeting Weltklasse de Zurich n'accueille pas la finale – ou du moins une partie de cette finale. Les meilleurs Suisses ont donc dû décrocher leur ticket sur la piste, sans compter sur une invitation.

A quelques exceptions près, l'élite mondiale sera réunie au grand complet au Hayward Field, et une participation constitue déjà un succès. Mais Jason Joseph et Simon Ehammer veulent leur part du généreux gâteau: les places sur le podium rapporteront respectivement 30'000, 12'000 et 7000 dollars.

Sous les 13''?

Jason Joseph a déjà battu quatre fois le record de Suisse cet été. Le Bâlois de 24 ans ne s'est pas relâché après les Mondiaux de Budapest, où il a atteint la finale sur 110 m haies mais sans y briller. Il a réalisé 13''08 à Zurich, puis 13''07 dans un modeste meeting à Bâle.

Sacré champion d'Europe en salle au mois de mars, Jason Joseph veut conclure en beauté sa saison estivale internationale. Il semble mûr pour devenir le cinquième Européen de l'histoire à courir en moins de 13''00. Ses rivaux, le triple champion du monde en titre Grant Holloway en tête, sont prévenus.

Ehammer retrouve le stade de son exploit

Simon Ehammer n'aborde pas le rendez-vous de Eugene dans le même état d'esprit. Contrairement à Jason Joseph, l'Appenzellois n'avait rien à retirer de positif des Mondiaux de Budapest: il n'est pas parvenu à lutter pour les médailles, échouant après trois essais en finale (9e avec 7m87).

Depuis, Simon Ehammer est resté en retrait, réussissant 7m97 à la longueur dans le cadre du Weltklasse avant de s'aligner sur 110 m haies à Bellinzone (13''59). Mais le premier Suisse à avoir remporté un concours en Ligue de diamant – en juin à Oslo avec 8m32, son meilleur saut de la saison – aime Eugene: c'est là qu'il s'était paré de bronze à la longueur lors des Mondiaux 2022.

hle, ats