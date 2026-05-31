Les Suisses ont brillé de mille feux au meeting des disciplines multiples de Götzis. Simon Ehammer et Annik Kälin ont remporté respectivement le décathlon et l’heptathlon pour offrir à l’athlétisme suisse ses deux premières victoires dans cet événement si prisé.

Doublé historique suisse à Götzis grâce à Ehammer et Kälin. KEYSTONE

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Simon Ehammer a réussi un total de 8778 pour améliorer le record qu'il avait établi l'an dernier lors de ce même concours de 203 points. Il a devancé le Champion du monde Leo Neugebauer. A 26 ans, il a signé l'un des plus beaux exploits de sa carrière avec son record du monde de l'heptathlon (6670 points) et les 8,51 m à la longueur réussis samedi pour annoncer la couleur dans ce décathlon.

Les 13''48 au 110 m haies pour atteindre la barrière des 1000 points, les 10''41 au 100 m furent les autres moments forts de son concours. Simon Ehammer a également livré la marchandise dans les disciplines où il était le plus «vulnérable» avec un 15,15 m au poids, un 41,09 m au disque et un 54,38 m au javelot. Enfin, il a conclu avec un chrono de 4'43''22 sur 1500 pour s'offrir une marge de 4 secondes sur Leo Neugebauer.

Quant à Annik Kälin, elle a amélioré, avec 6726 points, de 87 points son record des Jeux de Paris en 2024 où elle avait pris la quatrième place. En Autriche, elle a laissé la Néerlandaise Emma Oosterwegel à 21 points.

La Grisonne a admirablement lancé son dimanche avec un bond à la longueur à 6,96, une performance qui aurait été synonyme de nouveau record de Suisse si le vent n'avait pas été trop favorable (2,2 m/s). Elle a ensuite lancé le javelot à 45,25 m avant de signer un temps de 2'11''72 sur le 800 m. Le samedi, elle avait jeté les bases de ce record de Suisse avec deux chronos de choix sur 100 m haies (12''91) et sur 200 m (23''33).