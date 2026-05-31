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Meeting de Götzis Ehammer et Kälin offrent un doublé inédit à la Suisse

ATS

31.5.2026 - 18:35

Les Suisses ont brillé de mille feux au meeting des disciplines multiples de Götzis. Simon Ehammer et Annik Kälin ont remporté respectivement le décathlon et l’heptathlon pour offrir à l’athlétisme suisse ses deux premières victoires dans cet événement si prisé.

Doublé historique suisse à Götzis grâce à Ehammer et Kälin.
Doublé historique suisse à Götzis grâce à Ehammer et Kälin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 18:35

Simon Ehammer a réussi un total de 8778 pour améliorer le record qu'il avait établi l'an dernier lors de ce même concours de 203 points. Il a devancé le Champion du monde Leo Neugebauer. A 26 ans, il a signé l'un des plus beaux exploits de sa carrière avec son record du monde de l'heptathlon (6670 points) et les 8,51 m à la longueur réussis samedi pour annoncer la couleur dans ce décathlon.

Meeting de Götzis. Simon Ehammer signe aussi un authentique exploit

Meeting de GötzisSimon Ehammer signe aussi un authentique exploit

Les 13''48 au 110 m haies pour atteindre la barrière des 1000 points, les 10''41 au 100 m furent les autres moments forts de son concours. Simon Ehammer a également livré la marchandise dans les disciplines où il était le plus «vulnérable» avec un 15,15 m au poids, un 41,09 m au disque et un 54,38 m au javelot. Enfin, il a conclu avec un chrono de 4'43''22 sur 1500 pour s'offrir une marge de 4 secondes sur Leo Neugebauer.

Quant à Annik Kälin, elle a amélioré, avec 6726 points, de 87 points son record des Jeux de Paris en 2024 où elle avait pris la quatrième place. En Autriche, elle a laissé la Néerlandaise Emma Oosterwegel à 21 points.

Meeting de Götzis. Annik Kälin marque l’histoire avec une victoire de prestige

Meeting de GötzisAnnik Kälin marque l’histoire avec une victoire de prestige

La Grisonne a admirablement lancé son dimanche avec un bond à la longueur à 6,96, une performance qui aurait été synonyme de nouveau record de Suisse si le vent n'avait pas été trop favorable (2,2 m/s). Elle a ensuite lancé le javelot à 45,25 m avant de signer un temps de 2'11''72 sur le 800 m. Le samedi, elle avait jeté les bases de ce record de Suisse avec deux chronos de choix sur 100 m haies (12''91) et sur 200 m (23''33).

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