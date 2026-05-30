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Athlétisme Super Ehammer : record national et saut de l'année en longueur !

ATS

30.5.2026 - 14:24

Simon Ehammer a encore frappé samedi lors du décathlon du meeting de Götzis. L'Apppenzellois a porté le record suisse du saut en longueur à 8,51 m.

Keystone-SDA

30.05.2026, 14:24

30.05.2026, 14:39

Le Suissse a amélioré son propre record de 6 cm, qu'il avait également établi dans le Vorarlberg en 2022. Il a bénéficié d'un léger vent favorable de 1,0 m/s.

Mondiaux d’athlétisme en salle. Ehammer a écrit une magnifique page d'histoire du sport suisse !

Mondiaux d’athlétisme en salleEhammer a écrit une magnifique page d'histoire du sport suisse !

Avec ce saut, il signe la meilleure performance mondiale de l'année en saut en longueur. Aucun athlète n'avait jusqu'à présent franchi le cap des 8,50 m en salle ou à l'extérieur.

«Déjà visualisé un tel saut»

«Il y a quatre ans, le saut à 8,45 m était un exploit qui nous avait surpris. Cette fois, je pouvais me représenter ces 8,51 m, car j'ai déjà visualisé un tel saut à plusieurs reprises», a déclaré le détenteur du record à la SRF.

Mondiaux d'athlétisme en salle. Un Suisse en or : Ehammer bat le record du monde en heptathlon !

Mondiaux d'athlétisme en salleUn Suisse en or : Ehammer bat le record du monde en heptathlon !

Ehammer, qui a établi en mars à Torun (Pologne) un record du monde en salle de l'heptathlon, est également en quête d'une performance de haut niveau dans le Vorarlberg. Il souhaite améliorer le record suisse du décathlon, actuellement de 8'575 points. Après avoir très bien réussi le 100 m en courant en 10''41 – sa deuxième meilleure performance – l'athlète de 26 ans semble en bonne voie.

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