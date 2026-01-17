  1. Clients Privés
Ski freestyle Une performance mitigée pour Gremaud avant les Jeux

ATS

17.1.2026 - 16:20

La Chinoise Eileen Gu s'est imposée lors de la dernière étape de Coupe du monde de ski slopestyle avant les Jeux à Laax. Championne du monde en titre, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud a échoué au 7e rang.

Mathilde Gremaud, ici au Big Air de Coire (archive).
Mathilde Gremaud, ici au Big Air de Coire (archive).
sda

Keystone-SDA

17.01.2026, 16:20

La Suissesse, également tenante du titre olympique, a réalisé un deuxième run moyen (60,03 points) après avoir complètement manqué le premier. Elle se présentera donc aux Jeux avec un seul succès sur le circuit, obtenu dans la station autrichienne Stubai fin novembre.

Snowboard et ski freestyle. Le Laax Open, dernière étape avant les Jeux olympiques

Snowboard et ski freestyleLe Laax Open, dernière étape avant les Jeux olympiques

La victoire est revenue Eileen Gu, qui a réalisé un premier run de feu. Avec ses 85,13 points, elle a relégué sa poursuivante américaine Marin Hamill à près de 14 unités (71,38). L'Autrichienne Lara Wolf a complété le podium grâce à son deuxième passage (67,85). Les autres Suissesses Sarah Höfflin et Giulia Tanno ne sont pas parvenues à se qualifier pour la finale.

Ruud s'impose, Ragettli 7e

Chez les messieurs, le Norvégien et champion du monde en titre Birk Ruud a mis tout le monde d'accord dès le premier run, noté à 85,03 points. L'Autrichien Matej Svancer s'est incliné de peu dans les Grisons (84,08), tandis que le Canadien Evan Mceachran a effectué le meilleur deuxième run de la finale (82,70) pour se hisser à la troisième place.

Meilleur Suisse, Andri Ragettli a terminé à la 7e place avec 78,53 points. Ses compatriotes Nils Rhyner et Kim Gubser ont terminé respectivement au 12e et 13e rang.

