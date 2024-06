Elaine Thompson-Herah, double médaillée d'or olympique sur 100 et 200 m, ne participera pas au demi-tour de piste lors des Jeux olympiques de Paris. Elle se concentrera sur la ligne droite, a annoncé mercredi la Fédération jamaïcaine d'athlétisme.

Elaine Thompson-Herah ne participera pas au demi-tour de piste aux JO. IMAGO/Beautiful Sports

ATS

L'athlète de 31 ans, victorieuse sur les deux distances aux JO de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, ne s'est inscrite que sur 100 m pour les sélections olympiques de la Jamaïque. Ces dernières auront lieu du 27 au 30 juin à Kingston.

Lors de sa dernière course au début du mois de juin, à New York, Thompson-Herah avait terminé dernière du 100 m, en 11''48, loin de la gagnante, la Nigériane Favour Ofili (11''18). Elle avait dû être portée pour sortir de la piste et avait rejoint les vestiaires dans les bras de deux autres personnes, grimaçante, sans faire de déclaration. Selon les médias jamaïcains, elle a été victime d'une blessure à un tendon d'Achille.

Sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, 37 ans et médaillée d'or sur 100 m à Pékin en 2008 et Londres en 2012, est quant à elle inscrite pour les deux courses.

AFP