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Basketball Elfic domine Genève LPLO en finale de la PBSC

ATS

11.4.2026 - 16:57

Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen. Les Fribourgeoises ont dominé Genève LPLO 95-68 en finale pour cueillir ce trophée pour la 5e fois dans les 6 dernières saisons.

Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen.
Elfic a remporté la Patrick Baumann Swiss Cup samedi à Gümligen.
ats

Keystone-SDA

11.04.2026, 16:57

11.04.2026, 17:20

Battues par Nyon en finale de cette Coupe de Suisse un an plus tôt, les joueuses du coach Romain Gaspoz décrochent ainsi leur deuxième trophée dans cet exercice 2025/26 après avoir triomphé en SBL Cup en début d'année. Elles auront l'occasion de signer le triplé avec la finale des play-off prévue dès mercredi face à Nyon.

Les Elfes ont nettement dominé cette finale face à Genève LPLO, qui leur a infligé leur unique défaite de la saison sur la scène helvétique à la fin novembre en championnat. Elles comptaient ainsi 19 points d'avance dès la 9e minute (31-12) et 18 à la fin du premier quart-temps (35-17).

Elfic s'est alors relâché, laissant les Genevoises revenir à cinq points à la 17e minute (39-34). Emmenées par Nia Clouden (27 points) et Koi Love (25 points, 12 rebonds), les Fribourgeoises ont néanmoins pu reprendre tranquillement le large.

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