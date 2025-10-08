Elfic Fribourg a signé un bel exploit en ouverture de la phase de poules de l'EuroCup, deuxième plus importante compétition interclubs chez les dames. Les joueuses du coach Romain Gaspoz ont battu le tenant du trophée Villeneuve-d'Ascq mercredi à St-Léonard.

Elfic Fribourg a fait tomber le champion d’Europe, KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les vice-championnes de Suisse 2024/25 se sont imposées 75-68 face à l'équipe de la banlieue de Lille, dont l'effectif est certes moins solide que lors de la saison précédente. Menées de 11 points (40-51) à la 25e minute, les Elfes ont relancé leurs actions en signant un partiel de 10-0 avant de faire la différence dans le quatrième quart.

Les Fribourgeoises, qui doivent également affronter Sleza Wroclaw et les Bulgares de Stara Zagora dans ce groupe L, ont même largement dominé les débats dans ce dernier «quarter» (25-14). L'intérieure américaine Koi Love s'est montrée particulièrement inspirée avec ses 20 points, 8 rebonds, 4 assists et 3 interceptions.