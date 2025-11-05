Elfic Fribourg a signé son 3e succès en EuroCup dames lors de la 5e journée. A domicile, les Fribourgeoises ont dominé les Bulgares de Beroe Stara Zagora 78-74.

L'entraineur fribourgeois Romain Gaspoz peut être content du résultat (Archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Menées de sept longueurs à la 35e (60-67), les joueuses de Romain Gaspoz se sont amusées à se faire peur face à une équipe qui accumulait quatre défaites en autant de parties. Heureusement, Julija Matic a aligné huit points de suite pour permettre à Elfic de repasser devant. C'est ensuite Nia Clouden (27 pts) qui a pris le lead en inscrivant huit points, alors que Matic (17) en a ajouté deux.

Si les Elfes veulent aller plus loin, elles devront battre Wroclaw le jeudi 27 novembre en Pologne.

Dans le groupe G; Nyon n'a pas réussi l'exploit face à Salamanque. Les Vaudoises se sont inclinées 82-72. Elles sont d'ores et déjà éliminées.