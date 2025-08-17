La Genevoise Elise Chabbey triomphe au bout du suspense !

Magnifique Elise Chabbey ! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.

Blanka Vas takes the final stage of the Tour de Romandie Feminin as Elise Chabbey claims the overall title in a thrilling chase to the line 🤩 pic.twitter.com/rHbcI7AjBE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 17, 2025

Keystone-SDA ATS

Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

«Le plan parfait»

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.

«C'était le plan parfait ! J'ai pu attaquer dans la dernière montée alors que l'équipe (réd: FDJ-Suez) avait fait un gros travail pour durcir la course», a déclaré Chabbey au micro des organisateurs. «Pourtant, je n'y croyais pas trop. J'ai dit à Juliette (Labous) que je ne me sentais pas au top, mais elle m'a bien remotivée.»

Elise Chabbey savoure avec @JulietteLabous sa conquête du @TourDeRomandie ! Première victoire suisse sur un #TDR depuis Laurent Dufaux!

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭 pic.twitter.com/otCSIYJEon — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) August 17, 2025

Circonstances favorables

L'ancienne céiste, qui avait participé aux Jeux olympiques 2012 à Londres, a su profiter des circonstances pour remporter le plus beau succès de sa carrière. Les forfaits de la Suissesse Marlen Reusser et de la Néerlandaise Marianne Vos ont rebattu les cartes. Tout comme la disqualification de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et de 29 autres coureuses vendredi avant le départ, en raison d'un conflit entre l'UCI et cinq équipes à propos d'un test de suivi GPS.

Cela ne diminue en rien la valeur du succès de Chabbey, d'autant plus qu'elle est arrivée diminuée sur la boucle romande après avoir décroché le maillot de meilleure grimpeuse sur le Tour de France. «Je ne réalise vraiment pas, surtout que j'étais encore malade la semaine passée. La motivation d'être ici à la maison avec tous les spectateurs, les amis, la famille, mon copain... Tout cela m'a donné des ailes», a-t-elle savouré.

Archive sur le Tour de Romandie féminin