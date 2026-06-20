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Insolite au Tour de Catalogne Elle remporte une étape juste après... le vol de son vélo !

Nicolas Larchevêque

20.6.2026

L'Espagnole Paula Blasi a remporté samedi la 2e étape du Tour de Catalogne... moins de 24 heures après s'être fait voler son vélo, sa formation UAE-ADQ lançant un avis de recherche.

Paula Blasi est passé par toutes les émotions en 24 heures en Espagne (archive).
Paula Blasi est passé par toutes les émotions en 24 heures en Espagne (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

20.06.2026, 19:28

La lauréate du Tour d'Espagne en mai, s'est imposée au bout des 130 km de l'étape de La Molina, dans les Pyrénées catalanes, avec plus d'une minute d'avance sur la Française Célia Géry (FDJ United-Suez) et la Canadienne Sidney Swierenga (Jayco-Al Ula).

La Catalane de 23 ans, qui a pris le départ de la course avec un autre vélo, en a profité pour s'emparer du maillot de leader, devant les deux mêmes coureuses. La veille au soir, son équipe avait lancé un avis de recherche à la suite du vol de son vélo de course, à l'arrivée de la première étape à Santa Susanna.

«Alerte vol de vélo. A la suite de la première étape, le vélo de Paula Blasi... a été volé à Santa Susanna», a écrit sur son compte X la formation UAE-ADQ, précisant que celui-ci était «aux couleurs de l'équipe et facilement identifiable». Selon des médias spécialisés, ce vélo, d'une valeur de quelque 16’000 euros, a été dérobé sur le parking d'après-course.

La troisième et dernière étape du Tour de Catalogne femmes mènera les coureuses dimanche de Mataro à Barcelone (111,4 kilomètres).

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