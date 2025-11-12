Les Suissesses sont décidément à leur avantage dans le match aux trois positions aux championnats du monde 2025.

Emely Jäggi s'est parée d'argent dans le match aux trois positions (archive). imago images/Kˆbi Schenkel

Keystone-SDA ATS

Emely Jäggi s'est parée d'argent dans l'épreuve-reine du tir sportif mercredi au Caire, 24 heures après avoir décroché le même métal lors du concours par équipe. Agée de seulement 17 ans, Emely Jäggi n'a été battue que de 0,5 point par la nouvelle championne du monde, la favorite norvégienne Jeanette Hegg Duestad.

Sa soeur aînée Vivien Jäggi (19 ans) doit quant à elle se contenter de l'ingrate 4e place au terme d'une finale (top 8) pour laquelle Nina Christen ne s'était pas qualifiée.