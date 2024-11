Emma McKeon, héroïne des JO 2021 et encore médaillée à Paris cet été, a annoncé lundi prendre sa retraite sportive à 30 ans. L'Australienne était devenue la deuxième femme de l'histoire olympique à remporter sept médailles (4 en or et 3 en bronze) en une seule édition à Tokyo en 2021.

Emma McKeon prend sa retraite sportive, à 30 ans. KEYSTONE

ATS

«Aujourd'hui, je me retire officiellement de la compétition» a annoncé sur son compte Instagram Emma McKeon qui a remporté au total six médailles d'or, trois d'argent et cinq de bronze aux JO de Rio en 2016, de Tokyo et de Paris.

Dans le huis-clos des Jeux de Tokyo, reportés en 2021 à cause de pandémie de Covid-19, Emma McKeon avait conquis 4 médailles d'or et 3 de bronze, égalant ainsi l'exploit réalisé en 1952 à Helsinki par la gymnaste soviétique Mariya Goroskhovskaya (2 or, 5 argent). Elle avait encore décroché l'argent au relais 4x100 m 4 nages à Paris cet été.

«Le temps de réfléchir»

«Avant Paris, je savais que ce serait mes derniers Jeux olympiques, et les mois qui ont suivi m'ont donné le temps de réfléchir à mon parcours et à ce que je souhaitais pour mon avenir en natation», a-t-elle déclaré lundi.

Sa carrière semblait initialement mal partie en 2012, lorsqu'elle n'avait pas réussi à se qualifier pour les JO de Londres. Elle est finalement devenue la sportive olympique la plus médaillée de son pays. «Je suis fière de moi pour avoir tout donné pour ma carrière de nageuse, physiquement et mentalement», a-t-elle souligné lundi.

Née en Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de Australie, Emma McKeon a suivi les traces de ses parents, tous deux nageurs de haut niveau. Son père Ron s'était qualifié pour les JO en 1980 et 1984. Sa mère Susie a représenté l'Australie aux Jeux du Commonwealth.

