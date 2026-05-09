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NBA En démonstration, Wembanyama guide les Spurs vers la victoire

ATS

9.5.2026 - 07:18

San Antonio a repris l'avantage du terrain dans le 2e tour des play-off de NBA qui l'oppose à Minnesota. Les Spurs, qui mènent 2-1 dans la série, se sont imposés 115-108 vendredi sur le parquet des Timberwolves grâce à une démonstration de Victor Wembanyama.

Keystone-SDA

09.05.2026, 07:18

09.05.2026, 09:14

Le pivot français, qui découvre les play-off à 22 ans, a été exceptionnel avec 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Il n'est que le quatrième joueur de l'histoire à compiler au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres dans les séries finales après Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal.

«Wemby» a attaqué la partie à fond, avec deux «alley-oops», deux contres, un panier en transition avec la faute puis un lay-up pour permettre à San Antonio de mener 11-1 en un peu plus de 4 minutes. Il a également été décisif dans le dernier quart-temps avec 16 points, dont deux tirs lointains qui ont assommé les T-Wolves d'Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 assists).

A l'Est, les New York Knicks se sont imposés 108-94 chez les Philadelphia 76ers pour mener 3-0 dans cette demi-finale de Conférence. Aucune franchise n'a jamais surmonté un tel handicap dans l'histoire des play-off de NBA. Les Knicks auront l'occasion dès dimanche lors du match 4 à Philadelphie, d'atteindre une deuxième finale de Conférence consécutive.

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