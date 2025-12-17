Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, qui ont longtemps mené, ont été renversés en finale de la Coupe NBA par les New York Knicks 124-113 mardi soir à Las Vegas. Mais la star du basketball français avait la tête ailleurs, lui qui a expliqué après le match qu’il était en deuil.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Tête basse au coup de sifflet final, Wembanyama a pris le temps de saluer, le coeur lourd, les Français des Knicks Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara et son coéquipier en équipe nationale Guerschon Yabusele, pas entrés en jeu mardi.

Remplaçant au début de la rencontre, comme lors de la demi-finale samedi, acte de prudence après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, «Wemby» n'a pas affiché le mordant qui avait été le sien lors de l'exploit contre le Thunder, apparaissant souvent à contre-temps en défense, et parfois maladroit en attaque.

Il aurait perdu sa grand-mère

Un peu plus d'une heure après le match, Wembanyama est apparu le visage grave en conférence de presse, a écouté une première question, mais n'a pu retenir ses larmes, expliquant «vivre un moment difficile» après avoir perdu quelqu'un de «très proche» dans la journée. Selon plusieurs médias américains, il aurait perdu sa grand-mère, décédée mardi.

Le Français a tout de même répondu à une question, expliquant que cette soirée avait été «le meilleur entraînement pour les matches les plus importants» à venir, les play-offs qu'il espère découvrir au printemps prochain et sur lesquels il est déjà «concentré».

Le prodige âgé de 21 ans a compilé 18 points et 6 rebonds en 25 minutes, avec un bon 3e quart-temps, mais devra attendre pour soulever un premier trophée collectif en NBA, lui qui avait été élu rookie de l'année en 2024 et sélectionné au All-Star Game en février.

Le final à 4 de la Coupe NBA à Las Vegas lui a toutefois redonné une impulsion, après avoir été freiné par une blessure à un mollet après avoir été éloigné huit mois des parquets par une thrombose veineuse détectée en février.