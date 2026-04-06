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NBA En deux jours, les Lakers voient leur rêve vaciller

Melchior Cordonier

6.4.2026

Plein d'espoirs lors d'une campagne 2025-2026 réussie avec un mois de mars grandiose, les Los Angeles Lakers ont peut-être vu leurs espoirs se déchirer en deux jours avec les annonces des blessures de Luka Doncic et Austin Reaves.

Agence France-Presse

06.04.2026, 11:59

06.04.2026, 12:02

Troisièmes à l'Ouest, un mois de mars exceptionnel avec 15 succès et 2 défaites en mars, le temps radieux au-dessus des Lakers s'est soudain couvert jeudi lors d'un très lourd revers contre le Thunder d'Oklahoma City 136-96, lors duquel Luka Doncic est sorti blessé, la tête enfoncée dans son maillot.

L'orage a grondé vendredi avec l'annonce pour le magicien slovène d'une élongation de grade 2 au niveau des muscles adducteurs côté gauche, avant que la tempête ne s'intensifie encore samedi avec la nouvelle d'une autre élongation de grade 2, des muscles obliques, pour Austin Reaves.

Les deux joueurs sont déjà forfaits pour la fin de saison régulière, jusqu'au 12 avril, et leur présence en play-offs est rendue incertaine par ces blessures musculaires qui demandent habituellement entre quatre et six semaines pour guérir.

Luka Doncic s'est rendu en Europe pour suivre un traitement, ont écrit plusieurs médias américains dimanche, afin d'essayer de raccourcir les délais.

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«Prolonger la saison»

En attendant, la franchise historique aux 17 titres doit apprendre à jouer sans ses deux principales menaces offensives, qui inscrivent en cumulé près de 57 points de moyenne par match, dont 33,5 pour le Slovène de 27 ans, meilleur marqueur de la NBA cette saison.

S'il conserve un très haut niveau de performance à 41 ans, le «King» LeBron James n'est plus une force offensive majeure de la ligue (20,6 points de moyenne) et voit ses espoirs d'un 5e titre sérieusement s'amincir.

«Tout le monde doit faire un effort. Ces deux joueurs vont essayer de revenir, c'est notre devoir de prolonger la saison pour leur permettre un retour», a affirmé l'entraîneur JJ Redick.

Le coach de 41 ans, dans sa deuxième saison, anticipe à raison un début de phases finales difficile.

Avec quatre matches à disputer jusqu'au 12 avril, les or et pourpre sont encore troisièmes de la conférence Ouest, mais avec le même bilan que le quatrième Denver (50v-28d), qu'ils devancent à la faveur des confrontations directes.

S'ils se maintiennent à cette position, les Lakers auraient toutes les chances de retrouver au premier tour, comme l'an dernier, les Minnesota Timberwolves. Les Wolves avaient croqué les Angelenos 4-1 en 2025, et ont conservé leur ossature.

Les Lakers peuvent encore reculer jusqu'à la 5e place, et se diriger alors vers un affrontement contre Denver ou Houston. Sans Doncic et Reaves, ils ne partiront de toute façon pas favoris.

«Simplifier les actions»

Le déplacement à Dallas a apporté dimanche de premières réponses, alors que Marcus Smart est aussi sur le flanc (cheville), mais devrait revenir rapidement.

Étonnamment, les Lakers s'en sont très bien sortis offensivement, avec un grand match de LeBron James (30 points, 9 rebonds et 15 passes), et le premier triple-double de la carrière de Luke Kennard (15 points, 16 rebonds et 11 passes.)

Mais les Californiens ont peiné défensivement, et été dépassés par le rookie Cooper Flagg (45 points avec 8 rebonds et 9 passes) et les Mavericks, vainqueurs 134-128.

«On lui a demandé de simplifier la mise en place des actions et de compter sur les deuxièmes phases», a expliqué Redick à propos de Kennard, arrivé en février en provenance d'Atlanta et promu meneur, lui l'habituelle gâchette.

«Il a fait du bon boulot» a encore apprécié le coach, qui a dit chercher un deuxième manieur de ballon pour le soulager à la création.

Seule consolation du moment pour les fans, les absences devraient apporter plus de minutes à Bronny James, fils de la légende et chouchou du public, auteur de 5 points en huit minutes face à Dallas.

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