Sans rival en montagne, Jonas Vingegaard a remporté la cinquième étape du Tour de Catalogne vendredi au sommet du Coll de Pal. Il prend les commandes du classement général.

epa12851779 Danish rider Jonas Vingegaard, from Visma-Lease a bike team, at the fourth stage at the Volta a Catalunya, a 151 kilometer route between Mataro and Camprodon, Spain, 26 March 2026 EPA/Siu Wu EPA

Keystone-SDA ATS

Le Danois a accéléré à 7 kilomètres du sommet pour progressivement distancer tous ses principaux concurrents, dont Remco Evenepoel et Joao Almeida, et montrer qu'il était incontestablement le plus fort dans cette course d'une semaine au plateau très prestigieux.

Le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) s'est imposé avec 51 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 1'01 sur le Français Lenny Martinez.