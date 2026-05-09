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Eclairage En SailGP, cet élément clé peut faire toute la différence

Laurent Morel

9.5.2026

La préparation physique est un élément clé pour performer en SailGP. Le barreur suisse Sébastien Schneider l’a bien compris. Explications avant le week-end aux Bermudes.

SailGP : La préparation physique de l'équipage

SailGP : La préparation physique de l'équipage

Rencontre avec le barreur suisse Sébastien Schneiter et le préparateur physique Vincent Castell pour évoquer la façon dont les athlètes se préparent physiquement pour le SailGP.

07.05.2026

Laurent Morel

09.05.2026, 09:30

La polyvalence est à coup sûr l’une des spécificités du monde de la voile. Même si les postes tendent à se spécialiser avec les années et les avancées technologiques, chaque marin doit exceller dans de nombreux domaines afin de performer au plus haut niveau. C’est particulièrement le cas en SailGP, tant les F50 que pilotent les athlètes sont exigeants. Et notamment sur le plan physique.

Malgré son rôle de barreur, peut-être le moins «demandeur» dans ce cadre, Sébastien Schneiter ne néglige pas cet aspect. Le barreur du bateau volant helvétique s’entraîne très régulièrement afin de parfaire son corps d’athlète, alors qu’il mène en parallèle sa carrière en voile olympique.

«Il y a de plus en plus de puissance à bord de ces bateaux», rappelle le Genevois. «Derrière, il faut suivre physiquement. C’est un challenge mécanique et physique. Il faut mettre toutes les pièces ensembles.»

Des propos confirmés par Vincent Castell, préparateur physique à la Société Nautique de Genève. «Les athlètes doivent être prêts pour subir les avancées technologiques», relève le Français, qui a participé aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, en tant que pousseur du bobsleigh tricolore.

SailGP. Sébastien Schneiter veut se rappeler aux bons souvenirs de Rio

SailGPSébastien Schneiter veut se rappeler aux bons souvenirs de Rio

Réaction attendue

Après un début de saison compliqué sur l’«Eiger», le sportif de 30 ans compte bien rebondir avec son équipage ce week-end aux Bermudes, où le SailGP fait son retour après un an d’absence. Il y a deux ans, les Suisses avaient terminé 7e dans le territoire britannique.

«En SailGP, il est important d’être vif», poursuit Sébastien Schneiter, qui insiste sur l’importance de la préparation physique : «Les régates sont très dynamiques, il faut être réactif.» Reste à espérer que les athlètes helvétiques le soient ce week-end dans les conditions animées des Bermudes. La journée de samedi, notamment, s’annonce particulièrement agitée.

➡️ ⛵️ Cette année encore, toutes les courses du SailGP sont à suivre en libre accès sur blue Zoom.

A suivre sur blue Sport. «Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

A suivre sur blue Sport«Nous sommes fiers» - Le SailGP revient dès cette année à Genève !

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