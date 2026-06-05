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Finale NBA En «vrai New-Yorkais», Trump prévoit d'assister au match 3

ATS

5.6.2026 - 17:24

Donald Trump doit assister lundi au match 3 de la finale NBA au Madison Square Garden des New York Knicks. James Dolan, propriétaire de la franchise new-yorkaise, l'y a invité.

Donald Trump assistera au match 3 de la finale NBA entre New York et San Antonio.
Donald Trump assistera au match 3 de la finale NBA entre New York et San Antonio.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 17:24

«La réponse est oui», a répondu le président américain aux journalistes à la Maison Blanche, lorsqu'on lui a demandé s'il serait présent. «Il m'a invité, j'y vais.»

Les Knicks accueilleront les San Antonio Spurs lundi pour le troisième match de la finale NBA, le premier qui aura lieu à New York, la quatrième rencontre étant prévue mercredi 10 juin, également dans la Grosse Pomme dont est originaire Donald Trump.

Au départ, le président américain était resté vague quant au match auquel il assisterait, n'excluant pas de se rendre aux deux, mais la Maison Blanche a peu après confirmé dans l'agenda présidentiel qu'il serait présent à celui de lundi.

La présence de Donald Trump entraînera probablement un renforcement considérable des mesures de sécurité à l'intérieur et aux abords du Madison Square Garden, situé en plein coeur de Manhattan.

Les Knicks, de retour en finale pour la première fois depuis 1999 et en quête de leur premier titre depuis 1973, ont remporté le premier match à San Antonio mercredi.

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«Vrai New-Yorkais»

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré jeudi être «ravi» que le président souhaite assister à la finale, le qualifiant de «vrai New-Yorkais.»

«Je suis ravi qu'un New-Yorkais de plus veuille partager l'enthousiasme et la joie qui entourent cette équipe des Knicks», a-t-il dit selon des propos rapportés par The Athletic.

Davantage habitué du football US ou du MMA, Donald Trump connaît une relation contrastée avec la NBA, qu'il avait accusée en 2020 d'être devenue «une organisation politique» après le report de plusieurs rencontres en réponse au tir d'un policier sur un jeune Afro-Américain, Jacob Blake.

En 2017 et 2018, lors de son premier mandat, il avait toutefois retiré son invitation pour la traditionnelle réception à la Maison Blanche des Golden State Warriors, alors sacrés champions, après que la franchise avait fait part de réserves à son encontre.

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