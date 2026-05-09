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Chaos sur le Giro Enorme chute collective : un coureur de premier plan tombe dans le fossé

Gregoire Galley

9.5.2026

La deuxième étape du Tour d'Italie samedi entre Bourgas et Veliko Tarnavo, en Bulgarie, a été brièvement neutralisée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée après une énorme chute collective impliquant notamment Adam Yates, le leader de l'équipe UAE.

Agence France-Presse

09.05.2026, 16:55

Le peloton, qui était groupé au moment des faits, a avancé au ralenti derrière la voiture rouge de direction pendant cinq kilomètres avant que les organisateurs ne décident de faire repartir la course.

La raison de cette neutralisation: l'absence momentanée d'ambulances, qui s'étaient toutes arrêtées alors que plusieurs coureurs étaient encore à terre et pris en charge par les secours.

A 23 km de l'arrivée, dans une courbe à droite, des dizaines de coureurs sont allés au sol, dont Adam Yates, le leader d'UAE, tombé dans le fossé, derrière le rail de sécurité.

Le Britannique s'est relevé le visage maculé de boue et de sang avant de remonter sur son vélo. Son coéquipier Jay Vine a en revanche dû abandonner.

De nombreux coureurs sont apparus en souffrance sur les images de télévision, allongés par terre ou boîtant en grimaçant, certains avec la tenue complètement déchirée comme le Néerlandais Wilco Kelderman, un des équipiers de Jonas Vingegaard chez Visma-Lease a bike. Le Français Rémi Cavagna se tenait lui le poignet droit avant de repartir.

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