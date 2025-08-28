  1. Clients Privés
Weltklasse Epoustouflante, Audrey Werro continue d’affoler les compteurs

ATS

28.8.2025 - 21:18

Fantastique Audrey Werro! La Fribourgeoise a encore battu son record de Suisse en remportant le 800 m du Weltklasse de Zurich jeudi. Elle a couru en 1'55''91, quatre jours après son temps de 1'56''29 réussi aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

Werro a encore battu son record de Suisse en remportant le 800 m du Weltklasse de Zurich jeudi.
Werro a encore battu son record de Suisse en remportant le 800 m du Weltklasse de Zurich jeudi.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 21:18

28.08.2025, 21:37

La coureuse de Belfaux a su profiter de l'absence de la Britannique Keely Hodgkinson, meilleure performeuse de l'année, pour décrocher sa première victoire en Ligue de diamant, qui plus est lors de la finale du circuit. Cette victoire vient couronner une semaine de rêve après sa 2e place à Athletissima (derrière Hodgkinson) et son temps canon réussi dimanche lors des championnats de Suisse.

A Zurich, dans des conditions optimales, Werro a couru en patronne suivant son objectif d'améliorer encore un peu sa marque établie à Frauenfeld. Elle a su résister au retour de la Britannique Georgia Hunter Bell en fin de course pour faire rugir le Letzigrund.

Athlétisme. Record de Suisse et 2e perf' mondiale de l'année sur 800 m pour Audrey Werro !

AthlétismeRecord de Suisse et 2e perf' mondiale de l'année sur 800 m pour Audrey Werro !

Objectif médaille à Tokyo ?

«J'ai regardé le panneau d'affichage pour voir si je n'étais pas en train de rêver. Il m'a fallu un petit moment pour réaliser», a réagi la Fribourgeoise au micro de la RTS. «Il y avait tellement de bruit dans le stade. Cela m'a donné beaucoup d'énergie dans les 200 derniers mètres. C'était magique.»

Alors qu'elle visait surtout une première finale lors des prochains Mondiaux (13-21 septembre), Audrey Werro semble désormais en vouloir encore plus. «Cela va peut-être redéfinir mes objectifs. Je ne me permettais pas de rêver d'une médaille mais là, j'ai vraiment envie de faire des belles choses à Tokyo», a-t-elle déclaré.

Athletissima sous le déluge. «Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Athletissima sous le déluge«Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

