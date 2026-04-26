L'avènement de Paul Seixas «motive tous les autres à continuer de progresser» et de «gagner autant que possible jusqu'à ce qu'il détruise tout le monde», a déclaré Tadej Pogacar après sa victoire dimanche dans Liège-Bastogne-Liège où le prodige français l'a «impressionné».

"J'ai tout donné, mais Tadej Pogacar était plus fort" : Paul Seixas réagit après sa superbe 2e place sur Liège-Bastogne-Liège pic.twitter.com/Vzy6uAHFWc — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Voir Paul entrer dans un peloton aussi relevé à un si bon niveau déjà à 19 ans, ça motive tous les autres à continuer de progresser», a souligné le Slovène. «Parce que, encore une fois, il n'a que 19 ans, et normalement, le corps est au sommet de sa forme physique entre 26 et 30 ans», a ajouté le coureur de 27 ans.

«Donc, on verra bien. On va continuer de travailler dur pour essayer de le battre ces prochaines années et de gagner autant que possible... jusqu'à ce qu'il nous détruise tous !», s'est ensuite inquiété le champion du monde à sa descente de podium.

Paul Seixas a été le seul coureur à résister à «Pogi» lorsque ce dernier à attaqué dans la Côte de La Redoute. «Au sommet, il est revenu à ma hauteur et je me suis dit ‘D'accord, il est vraiment impressionnant’», a raconté le leader de la formation UAE qui a dû attendre la dernière difficulté du parcours, la Roche-aux-Faucons située à 14 kilomètres de la ligne, pour décramponner Seixas.

Evenepoel aussi «impressionné»

Troisième de la course, le Belge Remco Evenepoel a lui aussi été «impressionné» par le phénomène français. «Ce n'est même plus une surprise», a dit le double champion olympique qui, la veille encore, avait émis des doutes sur les capacités de Seixas à encaisser une course de 260 kilomètres.

«Il n'a que 19 ans, Tadej et moi nous avons sans doute plus de coffre», avait dit le Belge. Dimanche, il a reconnu «la supériorité» du leader de Décathlon CMA CGM «qui (avec Pogacar) allait simplement trop vite».