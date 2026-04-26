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Tadej Pogacar inquiet «Gagner encore... jusqu'à ce que Paul Seixas nous détruise tous !»

Nicolas Larchevêque

26.4.2026

L'avènement de Paul Seixas «motive tous les autres à continuer de progresser» et de «gagner autant que possible jusqu'à ce qu'il détruise tout le monde», a déclaré Tadej Pogacar après sa victoire dimanche dans Liège-Bastogne-Liège où le prodige français l'a «impressionné».

Agence France-Presse

26.04.2026, 22:51

«Voir Paul entrer dans un peloton aussi relevé à un si bon niveau déjà à 19 ans, ça motive tous les autres à continuer de progresser», a souligné le Slovène. «Parce que, encore une fois, il n'a que 19 ans, et normalement, le corps est au sommet de sa forme physique entre 26 et 30 ans», a ajouté le coureur de 27 ans.

Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar irrésistible malgré un Paul Seixas épatant

Liège-Bastogne-LiègeTadej Pogacar irrésistible malgré un Paul Seixas épatant

«Donc, on verra bien. On va continuer de travailler dur pour essayer de le battre ces prochaines années et de gagner autant que possible... jusqu'à ce qu'il nous détruise tous !», s'est ensuite inquiété le champion du monde à sa descente de podium.

Paul Seixas a été le seul coureur à résister à «Pogi» lorsque ce dernier à attaqué dans la Côte de La Redoute. «Au sommet, il est revenu à ma hauteur et je me suis dit ‘D'accord, il est vraiment impressionnant’», a raconté le leader de la formation UAE qui a dû attendre la dernière difficulté du parcours, la Roche-aux-Faucons située à 14 kilomètres de la ligne, pour décramponner Seixas.

Evenepoel aussi «impressionné»

Troisième de la course, le Belge Remco Evenepoel a lui aussi été «impressionné» par le phénomène français. «Ce n'est même plus une surprise», a dit le double champion olympique qui, la veille encore, avait émis des doutes sur les capacités de Seixas à encaisser une course de 260 kilomètres.

«Il n'a que 19 ans, Tadej et moi nous avons sans doute plus de coffre», avait dit le Belge. Dimanche, il a reconnu «la supériorité» du leader de Décathlon CMA CGM «qui (avec Pogacar) allait simplement trop vite».

Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar a tremblé : «Seixas a lâché prise heureusement...»

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