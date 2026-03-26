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Tour de Catalogne Ethan Vernon gagne une 4e étape rabotée par le vent

ATS

26.3.2026 - 18:19

Le Britannique Ethan Vernon (NSN) a remporté au sprint la quatrième étape du Tour de Catalogne jeudi. Il a devancé au sprint le Français Dorian Godon (Ineos), qui conserve son maillot de leader.

Keystone-SDA

26.03.2026, 18:19

Cette quatrième étape aurait dû être la première dans la lutte pour la victoire finale, avec une arrivée initialement prévue en altitude à 2000 mètres à la station de ski de Vallter. Mais les conditions météo (vent) en ont décidé autrement, et les organisateurs ont choisi de supprimer l'ascension pour placer l'arrivée à Camprodon, au bout d'un long faux-plat montant favorable aux sprinteurs.

Après cette étape raccourcie à 151 km, Godon, vainqueur de deux étapes déjà, reste en tête du classement général devant un trio royal: Tom Pidcock à 13 secondes, Remco Evenepoel à 14 et Jonas Vingegaard à 24.

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