Le Britannique Ethan Vernon (NSN) a remporté au sprint la quatrième étape du Tour de Catalogne jeudi. Il a devancé au sprint le Français Dorian Godon (Ineos), qui conserve son maillot de leader.

Cette fois, Dorian Godon s'incline face à Ethan Vernon ! Le champion de France prend la 2e place de la 4e étape du Tour de Catalogne mais reste leader du classement général avec 13 et 14 secondes d'avance sur Tom Pidcock et Remco Evenepoel #LesRP #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/NJ1NeUBTTg — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 26, 2026

Keystone-SDA ATS

Cette quatrième étape aurait dû être la première dans la lutte pour la victoire finale, avec une arrivée initialement prévue en altitude à 2000 mètres à la station de ski de Vallter. Mais les conditions météo (vent) en ont décidé autrement, et les organisateurs ont choisi de supprimer l'ascension pour placer l'arrivée à Camprodon, au bout d'un long faux-plat montant favorable aux sprinteurs.

Après cette étape raccourcie à 151 km, Godon, vainqueur de deux étapes déjà, reste en tête du classement général devant un trio royal: Tom Pidcock à 13 secondes, Remco Evenepoel à 14 et Jonas Vingegaard à 24.