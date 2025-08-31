Flurina Rigling a remporté son deuxième maillot arc-en-ciel aux championnats du monde de para-cyclisme de Renaix. Après avoir défendu avec succès son titre en contre-la-montre, elle a triomphé également dans la course sur route dimanche.

Rigling (C2) a contrôlé la course dès le début. Au côté de l'Américaine Clara Brown de la catégorie C3, une catégorie avec des restrictions physiques moins importantes, la Zurichoise est parvenue à creuser un grand écart sur ses poursuivantes.

«Nous nous complétons très bien. Nous avons des points forts différents, c'est pourquoi l'harmonie s'est très vite installée», a expliqué Flurina Rigling à propos du travail d'équipe avec Brown. La Colombienne Daniela Carolina Munevar Florez, 2e en C2, a d'ailleurs perdu plus de huit minutes par rapport à Rigling.

Avec ce succès, Flurina Rigling réitère sa brillante performance de l'année précédente. En 2024, lors des Mondiaux à domicile à Zurich, elle avait également réalisé le doublé contre-la-montre/course sur route. «Je suis fière d'avoir pu faire cette course avec l'Américaine et de montrer où en est le para-sport en ce moment», a-t-elle encore déclaré.