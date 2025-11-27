  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball EuroCup dames : Elfic Fribourg prend la porte

ATS

27.11.2025 - 21:25

Elfic ne disputera pas les 16es de finale de l'EuroCup dames. Battues 90-65 jeudi sur le parquet du Sleza Wroclaw lors de la dernière journée de la phase de poules, les Fribourgeoises ne font pas partie des quatre meilleurs troisièmes de groupe.

Elfic ne disputera pas les 16es de finale de l'EuroCup dames.
Elfic ne disputera pas les 16es de finale de l'EuroCup dames.
ats

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:25

La désillusion est grande pour les joueuses de Romain Gaspoz, qui se seraient qualifiées à coup sûr en cas de victoire. Mais Wroclaw, qui avait déjà gagné de 22 points à l'aller à Fribourg, ne leur a pas fait de cadeaux jeudi pour aller chercher sa propre qualification.

Cette partie avait pourtant débuté de manière idéale pour les Elfes, qui menaient 28-18 à la 12e minute. Mais Sleza Wroclaw a alors infligé un terrible 19-0 aux Fribourgeoises pour prendre définitivement les commandes.

Eliminé avant même cette dernière journée, Nyon Basket Féminin a conclu sa campagne européenne sur une cinquième défaite en six matches dans le groupe G. Les championnes de Suisse 2024/25 se sont inclinées 89-80 à Gland face au Panathinaikos, qui était pour sa part assuré de disputer les 16es de finale avant ce match.

Les plus lus

Casse du Louvre: les profils étonnants du commando dévoilés
Le guide iranien attaque Trump : «Ils trahissent même leurs alliés»
Johnny Depp se livre: «Avec Vanessa Paradis, j'avais le temps d'être père»
Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !
Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage pour 2026
Cremo débarque son directeur général Ralph Perroud