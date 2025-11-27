Elfic ne disputera pas les 16es de finale de l'EuroCup dames. Battues 90-65 jeudi sur le parquet du Sleza Wroclaw lors de la dernière journée de la phase de poules, les Fribourgeoises ne font pas partie des quatre meilleurs troisièmes de groupe.

La désillusion est grande pour les joueuses de Romain Gaspoz, qui se seraient qualifiées à coup sûr en cas de victoire. Mais Wroclaw, qui avait déjà gagné de 22 points à l'aller à Fribourg, ne leur a pas fait de cadeaux jeudi pour aller chercher sa propre qualification.

Cette partie avait pourtant débuté de manière idéale pour les Elfes, qui menaient 28-18 à la 12e minute. Mais Sleza Wroclaw a alors infligé un terrible 19-0 aux Fribourgeoises pour prendre définitivement les commandes.

Eliminé avant même cette dernière journée, Nyon Basket Féminin a conclu sa campagne européenne sur une cinquième défaite en six matches dans le groupe G. Les championnes de Suisse 2024/25 se sont inclinées 89-80 à Gland face au Panathinaikos, qui était pour sa part assuré de disputer les 16es de finale avant ce match.